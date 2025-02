Celebrando 10 anos da Laudato si, na PUC-Rio

Uma ótima notícia: a assembleia dos reitores e reitoras de universidades católicas, privadas não confeccionais e federais (a maioria) acaba de aceitar por unanimidade a proposta de realizar o Congresso da RUC (universidades para o cuidado da casa comum) na PUC-Rio de 20-24/05.

Essa rede nasceu em 2016 a partir da Encíclica Laudato si (2015), por sugestão do Papa Francisco, para reunir universidades católicas e públicas (federais).

Do lado do Vaticano, o PCAL (Pontifício Conselho para a América Latina) esteve presente e deu seu apoio oficial. A secretária vaticana, Emilce Cuda, já comunicou a decisão da RUC ao CELAM.

O presidente da Conferência Episcopal Argentina também estava presente e expressou seu apoio.

“Há muita alegria e esperança. Juntos, celebraremos os 10 anos da Laudato si. Mas estamos olhando para frente! O horizonte do Congresso de Reitores é a COP30. Será um passo. Vamos dar esse passo juntos, na direção de Belém. Do Rio a Belém, faremos um percurso de reflexão e busca de soluções em prol do bem comum. Como universidades, devemos nos unir e ajudar nosso continente latino-americano”.

O marco mais amplo do Congresso é o Jubileu. Biblicamente, o Jubileu tem como componente o perdão da dívida. Nesse sentido, em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz (2025), o Papa Francisco pediu para refletir sobre a possibilidade de perdoar a dívida externa dos países mais pobres, pois isso os impede de superar seus desafios internos. Pensar em propostas para o perdão da dívida externa dos países mais frágeis do mundo, especialmente na América Latina, é algo que deve estar em nossa agenda comum como universidades (públicas e privadas), pois temos um papel fundamental no cuidado de nossa Casa Comum: natureza, pessoas e relacionamentos.

O Congresso já conta com o apoio da OEA, da CAF e de redes universitárias como a AUSJAL e outras.

A RUC é uma rede de universidades para o cuidado da Casa Comum. Ela tem mais de 200 universidades. Em novembro de 2023, ela se reuniu com o Papa Francisco em Roma.