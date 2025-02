Celam expressa seu afeto, proximidade e orações ao Papa após internação

A Presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, presidida pelo Cardeal Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, assinou uma carta de afeto e proximidade ao Santo Padre "nestes momentos em que o Senhor quis uni-lo mais estreitamente à cruz da fragilidade humana". "Estamos seguros de que ele está recebendo cuidados adequados e confiamos que ele se recuperará em breve", disseram os bispos. Orações pelo Papa também por parte da Conferência Episcopal Italiana e da Diocese de Roma

O Papa Francisco foi internado no Policlínico Agostino Gemelli no dia 14 de fevereiro, no final das audiências do dia, para realizar alguns exames médicos e continuar "em ambiente hospitalar" o tratamento contra uma bronquite que o aflige há vários dias, segundo informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Por isso, a Presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe (CELAM), presidida pelo Cardeal Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre (Brasil), assinou uma carta de afeto e proximidade ao Santo Padre "nestes momentos em que o Senhor quis uni-lo mais estreitamente à cruz da fragilidade humana".

"Estamos seguros de que ele está recebendo cuidados adequados e confiamos que ele se recuperará em breve", disseram os bispos.

Leia também 14/02/2025 Mesmo com infecção nas vias respiratórias, Papa está "sereno e de bom humor" "O Santo Padre, após o agravamento da bronquite destes dias, realizou os exames especializados e iniciou a terapia farmacológica hospitalar. Os primeiros resultados mostram uma ...

Pai e pastor

Os prelados lembraram que as orações por sua saúde feitas por milhares de pessoas no mundo inteiro são um sinal de que Francisco “está em nossos corações como pai e pastor”.

Rezamos pelo Santo Padre, “para que sinta a força e o conforto do Senhor, e que Ele lhe dê muita paciência”, disseram eles.

Eles também o confiaram à proteção maternal de Nossa Senhora de Guadalupe – padroeira da América Latina – que hoje também lhe diz: “Não estou aqui, eu que sou sua mãe?”

Oração da Conferência Episcopal Italiana e Diocese de Roma

Entre as muitas manifestações de proximidade ao Santo Padre, destaque também para a Igreja italiana, que faz votos de uma pronta recuperação, ao tempo em que “nos unimos em oração por ele”, diz uma nota da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

Por sua vez, a comunidade diocesana de Roma expressa sua proximidade a Francisco. “Todo o povo de Deus que está em Roma une-se ainda mais em torno de seu Bispo neste momento, assegurando-lhe a oração por uma pronta recuperação”, lê-se numa da Diocese de Roma.