América Latina: Igreja debate participação na COP 30

Reunião na sede da CNBB discute as prioridades da Igreja para a COP 30, bem como estratégias de incidência e comunicação.

Ouça a reportagem:

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

A Igreja Católica na América Latina e no Caribe se prepara para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em novembro de 2025 em Belém (PA). Nesta segunda e terça-feira (17/02 e 18/02), as presidências da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), do Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) e da Rede Eclesial para a América Latina e o Caribe (SELACC) estão reunidas em Brasília (DF), em um processo de organização para a COP 30.

Para Jackson Matos, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, a Conferência sobre Mudança Climáticas será a oportunidade de refletir sobre a necessidade do respeito à natureza. Mas, mais do que isso, de colocar em prática atividades que auxiliem os povos da Amazônia, anfitriões do evento.

“Os avanços com estas conferências são muito poucos transformados em ações concretas, ações de verdade. Então a COP 30 não tem como não dizer que é a nossa última chance, por ser em Belém, por ser na Amazônia e aí ter a possibilidade desta voz local”, afirma o cientista. “Se não houver esta perspectiva desta mudança, de que todo mundo se conscientize ali e isso se transforme em políticas públicas, não vai adiantar de nada”.

A participação da Igreja nas discussões é esperada pelos povos da Amazônia. Para eles, a atuação do Papa Francisco em favor da preservação da natureza é um exemplo a ser seguido.

“Efetivamente ele pode ser a voz que vai ser a voz destoante de tudo o que se fala. Porque às vezes é apenas um teatro a mais. Então precisa de todos nós, católicos, fazemos este apelo a Cristo, a Pedro, que o Papa tenha saúde para ir a COP 30, em Belém. E eu creio que, com isso, o mundo vai dar uma guinada, porque é um homem de sabedoria. E um homem que expressa este cuidado que todos nós precisamos”, aposta.

Este envolvimento da Igreja com a COP 30 está no centro da reunião entre as presidências dos órgãos eclesiais. Na pauta, também estão sendo discutidas as prioridades para o evento, bem como estratégias de incidência e comunicação.