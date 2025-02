Mianmar: a catedral de Mindat foi atingida, mas não a coragem dos católicos

A igreja da diocese no país asiático foi bombardeada por aviões do exército regular. Os confrontos entre os militares e as forças de oposição continuam nas áreas de fronteira. Os fiéis: prontos para reconstruir o edifício.

Paolo Affatato - Vatican News

Você pode atingir o prédio de uma igreja, mas não a fé dos batizados, que permanece inabalável. Os fiéis da recém-criada diocese de Mindat, no estado de Chin, oeste de Mianmar, se viram com a igreja escolhida como sua catedral fortemente danificada pelo bombardeio aéreo do exército regular birmanês. No contexto do conflito civil que afeta a nação, os tiroteios entre os militares e as forças de oposição continuam em algumas áreas, como as áreas de fronteira. Conforme relatado pela agência de notícias Fides, ataques aéreos atingiram em 6 de fevereiro a Igreja Católica do Sagrado Coração de Jesus na diocese de Mindat, erguida pelo Papa Francisco em 25 de janeiro, removendo o território da diocese de Hakha.

A catedral atingida

Danos à estrutura

A área de Mindat, no sul de Chin, um estado com maioria cristã, foi afetada nos últimos meses por confrontos entre o exército birmanês (Tatmadaw) e a Chinland Defence Force, uma milícia criada em oposição à junta militar. Após meses de combates, a milícia local assumiu o controle do território e, em janeiro, emitiu um comunicado oficial declarando a área como uma “zona liberada”, ou seja, sob o controle total das forças de oposição. Nos vários estados birmaneses e especialmente nas áreas de fronteira, essas forças se fundiram com as milícias étnicas, os exércitos pré-existentes que já exigiam autonomia e lutaram contra o governo central por décadas.

A nova catedral foi atingida por um bombardeio aéreo e várias bombas danificaram seu telhado e vitrais, tornando-a inutilizável. Ninguém ficou ferido porque os padres e os fiéis já haviam deixado a área, devido aos combates em andamento, mas nos últimos dias, padres e fiéis estavam organizando celebrações litúrgicas para a consagração do novo bispo nomeado pelo Papa, Pe. Augustine Thang Zawm Hung, até então vigário paroquial da Igreja do Sagrado Coração em Mindat.

A catedral atingida

Os fiéis: não estamos desanimados

O episódio causou amargura, mas não resignação: os fiéis locais - a nova diocese nasceu com 15. mil católicos - não estão desanimados e, mesmo sendo provados pela precariedade e pelo deslocamento, trabalharão para consertar o telhado da igreja, limpá-la dos escombros e restaurar as partes danificadas. Mesmo em meio ao sofrimento, a fé das pessoas não diminui: "estamos tristes porque nossa igreja foi atingida, mas não vamos nos deixar abater, vamos reconstruí-la e temos certeza de que o Senhor nos abençoará, dando-nos paz e prosperidade", disse o Pe. Paulinus, um sacerdote de Mindat.

Já em meados de 2024, no fogo cruzado entre as forças Chin e os militares birmaneses, o edifício foi atingido por projéteis de artilharia. Os edifícios de culto não são poupados, denunciou a Organização Chin de Direitos Humanos, relatando que, no conflito civil, somente entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022, 35 igrejas e 15 outros edifícios religiosos cristãos e budistas foram destruídos, forçando aqueles que se refugiaram em locais de culto a fugir ou serem deslocados.

A oração à Virgem Maria

A fé continua sendo uma âncora de salvação para os católicos birmaneses que vivem a tribulação da guerra civil. Nesse espírito, na Arquidiocese de Yangon, uma área no centro da nação onde não há confrontos violentos, foi realizada uma peregrinação especial do jubileu ao santuário mariano de Nyaungbelin, na região de Bago, em 9 de fevereiro, em vista da festa de Nossa Senhora de Lourdes. Três mil fiéis expressaram sua esperança de paz, rezando e confiando na Virgem Maria.