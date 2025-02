Cardeal Jaime Spengler toma posse do título da Igreja de S. Gregório Magno na Magliana Nova

O arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, criado cardeal pelo Papa Francisco em dezembro, tomou posse de sua igreja titular em Roma no último sábado (08/02) na presença de diversas autoridades eclesiásticas e membros do clero, inclusive da presidência da CNBB, que estava em Roma para a visita anual ao Vaticano. Na homilia, reforçou a responsabilidade dos fiéis através do Evangelho: "se queremos renovar nossa comunidade, somos convidados a partir da Palavra”.

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho), cardeal dom Jaime Spengler, tomou posse no último sábado (08/02) do título da Igreja de São Gregório Magno na Magliana Nova, em Roma. A cerimônia solene ocorreu com a presença de diversas autoridades eclesiásticas e membros do clero. Na tradição da Igreja, ao ser criado cardeal, cada membro do Colégio Cardinalício recebe o título de uma igreja em Roma, simbolizando sua ligação com o Papa e com a diocese de Roma.

O ensinamento de Jesus te encanta hoje?

Durante a homilia, dom Jaime Spengler destacou a centralidade da Palavra de Deus na missão evangelizadora da Igreja, afirmando: “a Palavra é luz para os nossos passos.” O cardeal também questionou a comunidade: “o ensinamento de Jesus te encanta hoje?” e reforçou a identidade e responsabilidade dos fiéis: “todos nós somos Igreja, somos batizados”.

O arcebispo ressaltou ainda a necessidade de renovação da comunidade por meio da Palavra de Deus: “se queremos renovar nossa comunidade, somos convidados a partirmos da Palavra”. E enfatizou a relação entre vocação e missão evangelizadora: “nenhum pode evangelizar se não é chamado e nenhum pode considerar-se chamado se não evangeliza”.

Conselhos às crianças e jovens

Por fim, dom Jaime reconheceu o trabalho social desenvolvido na paróquia de São Gregório Magno, destacando a importância da evangelização através da ação concreta: “Pe. Stefano, parabéns pelo trabalho social nesta paróquia. Isso é evangelizar”. Os dois, ao final da celebração, trocaram presentes em sinal de fraternidade e comunhão. O cardeal concluiu a cerimônia dirigindo-se aos jovens e crianças do movimento Scout, que realizaram o canto litúrgico, deixando-lhes três conselhos: “a vocês, jovens e crianças, três conselhos: primeiro, estudem! Segundo: estudem! Terceiro: estudem!”.

O título cardinalício da Igreja de São Gregório Magno na Magliana Nova ficou vacante desde 26 de agosto de 2023, quando faleceu, aos 89 anos, seu último titular, o cardeal brasileiro Geraldo Majella Agnelo. Com a posse de dom Jaime Spengler, a tradição do vínculo entre essa igreja romana e o episcopado brasileiro se mantém, fortalecendo ainda mais os laços entre a Igreja no Brasil e a Sé Apostólica. Entre os presentes estavam o primeiro vice-presidente da CNBB, dom João Justino de Medeiros Silva; o segundo vice-presidente da CNBB, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa; o secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers; além de dom Luiz Antônio Lopes Ricci, bispo de Nova Friburgo (Brasil); dom Marcony Vinícius Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil; dom Vittorio Francesco Viola, secretário do Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos do Vaticano; Pe. Stefano Meloni, pároco da Paróquia de São Gregório Magno na Magliana; Pe. Lucas de Santa Cruz, vigário paroquial da paróquia de São Gregório Magno; e uma comitiva de padres residentes no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, acompanhados pelo Pe. Valdir Cândido de Morais, reitor do Colégio, e pelo Pe. Antonio Marcos Depizzoli, diretor de estudos.

Colaboração: CNBB