A deportação de imigrantes no campo de aviação do Exército dos EUA em Biggs, Texas

EUA, Cupich: gratos ao Papa por carta sobre migrantes, defendemos a dignidade humana

O arcebispo de Chicago, que mesmo antes da posse do presidente Trump havia se oposto a qualquer programa de deportação em massa, reflete sobre a mensagem enviada por Francisco à Conferência Episcopal dos EUA a respeito da “crise” em curso no país. O cardeal enfatiza a necessidade de cada cidadão poder expressar sua discordância com “políticas enganosamente baseadas na força”

O cardeal arcebispo de Chicago, Blase Cupich, expressa profunda gratidão ao Papa Francisco pela carta enviada esta terça-feira, 11 de fevereiro, aos bispos dos Estados Unidos, na qual o Pontífice manifesta preocupação com a crise no país causada pelo programa governamental de deportações em massa de imigrantes e refugiados. Em uma entrevista à mídia vaticana, Cupich disse que aprecia particularmente a clareza da missiva papal ao indicar como "prioridade absoluta" para os bispos e a Igreja nos EUA "a proteção e a defesa da dignidade dos migrantes". "Caminhar juntos e defender a dignidade" A proximidade de Francisco representa uma exortação para "caminharmos juntos e defendermos a dignidade humana dos migrantes em nosso país", afirma o purpurado. O cardeal se detém na passagem da carta em que o Papa escreve: "A consciência corretamente formada não pode deixar de expressar um juízo crítico e manifestar sua discordância em relação a qualquer medida que identifique, tácita ou explicitamente, a condição irregular de alguns migrantes com a criminalidade". O arcebispo de Chicago espera que esse convite possa encorajar todos os fiéis a "julgar criticamente e expressar desacordo com políticas que são enganosamente baseadas na força e na distorção, ao invés de basear-se na verdade da igual dignidade de todo ser humano". Um modo de operar que, advertiu novamente o Pontífice, e o pastor de Chicago concorda, "começa mal e terminará mal".