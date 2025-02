Brasil se une em oração pela saúde do Papa Francisco

De Norte a Sul do país, orações pela recuperação do pontífice, diagnosticado com pneumonia. Os Bispos expressam solidariedade e comunhão com o Santo Padre.

Ouça a reportagem:

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Internado desde a última sexta-feira (14/02) no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco é acompanhado por católicos de todo o mundo. No Brasil, em diversas regiões do país, iniciativas individuais ou organizadas rezam pela saúde do pontífice.

Sul: a confiança na oração

“Assim como quando Pedro estava na prisão, em Jerusalém, a Igreja se reuniu e rezou por ele e Deus o libertou daquela prisão, daquela cadeia, penso que este momento seja um momento de oração importante pelo Santo Padre, pedindo pela sua recuperação, para que ele possa superar este momento tão difícil, tão complicado da sua vida”, reflete o bispo da Diocese de Frederico Westphalen (RS), Dom Antônio Keller.

Em sua Diocese, localizada no Sul do Brasil, os fiéis acompanham de perto o quadro clínico do Santo Padre. “O sentimento é este sentimento dos filhos quando veem o seu pai doente. Sentimento de angústia, de tristeza, mas de confiança em Deus. Pedimos a Deus que estenda sua mão sobre o Papa”, comenta.

Esta confiança é manifestada também por meio da oração. Diariamente, tanto nas celebrações quanto nas orações pessoais, a saúde de Francisco é sempre recordada.

“As paróquias têm promovido alguns momentos de oração, especialmente nas missas de cada dia. Nós temos aqui o costume das missas de cada dia e o nosso povo tem rezado pelo Papa. Nossas paróquias são pequenas, são paróquias de interior mesmo. Os padres têm um contato direto com o povo e sei que todos eles têm pedido muito para que o povo reze”, assegura Dom Keller.

Diante do Hospital Gemelli, preces pelo Papa Francisco

Centro-Oeste: uma única intenção

Preces diárias também no coração do Brasil. Na Diocese de Três Lagoas (MS), a preocupação pela saúde do pontífice se transforma em orações pela sua recuperação.

“As pessoas têm procurado sempre, preocupadas com o estado de saúde do Papa. Mas também todos garantindo estar unidos a ele nas preces, nas orações. É um momento bonito da nossa Igreja em que todos, fiéis e pastores, estamos unidos numa única intenção, pedindo para que nosso querido Papa tenha o mais breve e pleno restabelecimento de sua saúde”, contextualiza o bispo de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp.

A movimentação espontânea de orações é reforçada pelo bispo. Ele garante que fiéis e sacerdotes estão unidos.

“Tenho pedido que os padres, leigos, que nas suas atividades diárias rezem e coloquem a intenção da recuperação da saúde do Papa Francisco neste momento tão delicado de sua saúde. E certos e confiantes em Deus que Ele fará toda a obra”, afirma o prelado.

Indigena do povo Arapium, em Santarem (PA)

Norte: comunhão e unidade

A comunhão por meio das orações também está presente no Norte do Brasil. No local, a internet é aliada na hora de pedir para que mais pessoas se unam em oração pelo pontífice.

“Nós estamos unidos em oração, em preces, nas comunidades, nas igrejas situadas nas nossas paróquias, áreas pastorais e comunidades em favor da saúde do Papa Francisco. Também há muita divulgação, neste sentido, nas redes sociais, através dos meios de comunicação também. Há uma união, uma comunhão muito grande em torno do Papa, pela saúde dele”, afirma o Arcebispo de Santarém (PA), Dom Irineu Roman.

De acordo com o religioso, as orações pelo pontífice acontecem em toda a região, demonstrando o amor dos brasileiros ao Santo Padre. “Graças a Deus estamos percebendo também muita comunhão, muita unidade, muita oração pelo Papa Francisco. E vamos continuar rezando, porque o Papa sempre pede ‘reze por mim’. Posso garantir que nós estamos rezando por ele”, sustenta Dom Irineu.

Papa Francisco com os bispos do Ceará, em 12 de maio de 2022

Nordeste: preces também de não católicos

Orações feitas também no Nordeste brasileiro. A região, que concentra o maior número de católicos do país - 72,2% segundo o censo do IBGE de 2010 - está unida ao Santo Padre, rezando pela sua saúde.

“Em todas as missas essa intenção tem aparecido. Em todas as celebrações eucarísticas, no momento das preces, esta prece tem sido feita. Nós sentimos como o povo ama o Papa Francisco e assim como Pedro, quando estava preso, o povo orava por ele, assim também o nosso povo do Nordeste, do Brasil, reza hoje pelo Papa Francisco”, analisa o bispo da Diocese de Sobral (CE), Dom José Vasconcelos.

Na última quarta-feira (19), todas as paróquias da Diocese de Sobral rezaram missas pela saúde do Papa Francisco. Dom Vasconcelos afirma, entretanto, que as preces em favor da recuperação do pontífice não se restringem apenas à Igreja.

“Mesmo os não católicos, todos se sentem preocupados porque o Santo Padre é uma referência de bondade, de misericórdia, de amor especialmente para com os pobres, para com os necessitados. E, por isso, o povo brasileiro reza intensamente pela breve recuperação do Santo Padre”, garante o bispo de Sobral.

Papa Francisco reunido com os bispos do estado do Rio de Janeiro, em 03 de outubro de 2022

Sudeste: conforto e fortaleza

A intenção também está presente nas preces dos fiéis da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, (RJ) no Sudeste brasileiro. Os moradores da região manifestam seu carinho pelo Papa Francisco rezando pela sua saúde.

“A nossa Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda tem rezado continuamente pela recuperação da saúde do Santo Padre. Colocamos em nossas redes sociais uma oração especial pedindo pela sua pronta recuperação. Nosso povo tem um grande carinho pelo Santo Padre e, com certeza, tem rezado continuamente pelo Santo Padre, para que o Santo Padre, o Papa Francisco, possa retomar as suas atividades”, explica o bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique Brito.

No coração do povo, confortado pela oração, a apreensão dá lugar à esperança. “O nosso carinho pelo Papa deseja que ele fique muito bem, que ele se recupere prontamente e continue a exercer o seu ministério tão fundamental para a vida de nossa Igreja. E, por isso, desejamos que o Santo Padre se sinta confortado e fortalecido com nossa proximidade e orações e reforçar o quanto o amamos e o queremos bem e disposto para cumprir a sua missão tão fundamental para a vida de nossa Igreja”, atesta Dom Luiz.

CNBB: tempo de oração

Além das iniciativas que acontecem em diversas localidades, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), propôs na última quarta-feira (19), um tempo especial de oração pela saúde do Papa Francisco. Entre as propostas está a inserção de uma prece pelo pontífice nas celebrações.