A beleza das coisas criadas por Deus em Santo Atanásio e a Campanha da Fraternidade 2025

Dom Vital Corbellini, Bispo de Marabá - PA.

Nós seguiremos em todo o País, logo mais, a Campanha da Fraternidade 2025 que colocará como lema a beleza da criação proveniente das mãos do Criador. “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31) diz respeito à nota máxima do Senhor porque tudo foi modelado em ordem dada por Ele. O ser humano foi criado dentre as criaturas por Deus, como sua imagem e semelhança (Gn 1,26). É importante ver estas noções em Santo Atanásio de Alexandria, bispo no século IV uma vez que exaltou a criação do Senhor e como este ponto é fundamental em ligação com a nossa Campanha da Fraternidade 2025, assumida pela Igreja no Brasil e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

O Criador com o Verbo

Santo Atanásio afirmou que o Pai clementíssimo do Senhor Jesus, como ótimo Criador do universo, tudo governou, e fez conveniente o que pareceu justo, pela sua sabedoria e por seu Verbo, Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador[1]. Ele criou as coisas de uma forma bonita, por isso a Escritura diz que Ele viu que tudo era muito bom (cf. Gn 1,31). Deus o quis assim de modo que nenhuma pessoa duvidasse da bondade do Senhor e do modo como Ele criou as coisas como dom divino para toda a humanidade.

O mundo foi criado com razão

O bispo de Alexandria afirmou também que o mundo foi criado de uma forma racional, com razão, sabedoria, ciência e foi adornado de toda a beleza, de tal forma que a pessoa que contempla a criação chegue a afirmar que o que presidiu e organizou o universo é Deus, através do seu Verbo[2]. O mundo foi criado na ordem do Senhor e na sua beleza, para que os seres humanos usassem de seu poder não como dominação, mas como serviço.

O Verbo criador

Santo Atanásio disse que o Verbo é criador, com o Pai e o Espírito Santo, superando a todas as criaturas, mesmo que pela encarnação Ele se tornasse uma criatura para nos livrar do pecado, do egoísmo e da morte. O verbo não se trataria de uma palavra no meio de outras palavras, significados, mas do próprio Verbo de Deus bom do universo, o próprio Deus vivendo e agindo, diferindo de todos os seres criados e de toda a criação. Ele é o único Verbo do Pai bom, e que organizou o universo e o aclarou pela sua providência[3].

O poder de Deus

Outro elemento importante na colocação da beleza e na ordem das coisas criadas pelo Verbo do Pai bom, segundo Atanásio é que Ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus (cf. 1 Cor 1,24), fazendo girar o céu, suspendendo a terra e sem que ela assente em alguma coisa. No entanto Ele a mantém pela sua própria vontade. Através de sua luz, o sol ilumina a terra e a lua recebe a medida de sua luz; a terra se cobre de uma forma de cabeleira verdejante com todas as espécies de árvores e de plantações[4].

Tudo subsiste pelo Verbo de Deus

Santo Atanásio afirmou que é impossível duvidar da presença de Deus na criação seja quem for, animal, vegetal e humana. Tudo o que se vê, subsiste pelo Verbo e Sabedoria de Deus, e que nada do que existe continuaria a existir, se não fosse feito pelo Verbo divino[5], segunda Pessoa da Santíssima Trindade.

A natureza das coisas criadas

A natureza das coisas criadas veio do nada, sendo mortal e no entanto elas se tornaram bonitas pelo Deus do Universo que é por natureza bom e excelente, e também criaram-se os seres humanos. O ser divino que é Deus sendo bom como diz a Palavra de Deus mostra a todos o seu amor. Tudo foi criado pelo Verbo eterno e dado o ser à criação, não o abandonando pelas suas flutuações, mas pela sua bondade, pelo seu Verbo que é Deis que também governa e mantém toda a criação[6].

A manifestação em todas coisas

A ecologia integral, termo dos tempos modernos, e muito presente no magistério do Papa Francisco pelo respeito e amor à criação, coloca a importância da interligação de todas as coisas, dos seres vivos, animais e humanos com o Criador. Santo Atanásio tinha presente que o Verbo santo do Pai, absolutamente perfeito, manifesta-se em todas as coisas e ostenta em toda a parte o seu poder, que ilumina as coisas visíveis e invisíveis, que as contém, e as reúne nele; guarda as coisas e por toda parte, cada uma de uma forma isolada e em todo o universo de uma forma conjunta. O Senhor mantém a harmonia das coisas, fazendo com que os seres não lutem contra eles mesmos mas se reúnem como amigos, amigas, irmãos e irmãs[7].

O Verbo estava junto de Deus

Esta harmonia integral, de beleza das criaturas e dos seres humanos fundamentava-se segundo o bispo de Alexandria, na palavra do evangelista João que disse: “No começo era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito” (Jo 1,1-3). Santo Atanásio viu uma harmonia no universo, como se fosse uma melodia, pela Sabedoria de Deus aproximando os seres que estão no ar dos que estão sobre a terra, e dos que estão nos céus dos que estão no ar, conduzindo tudo pela sua vontade, ao produzir na beleza e harmonia um mundo único e uma só ordem do mundo pelo Verbo do Pai segundo o que lhe agrada. Todos os seres segundo a sua natureza, obtém do Verbo de Deus a vida, a substância e Ele realiza uma harmonia admirável e divina[8].

O Senhor Deus fez todas as coisas de modo que tudo foi feito bem pelas mãos de Deus Pai Criador, pelo seu Filho, o Verbo do Pai e pelo Espírito Santo, Deus Uno e Trino. A Campanha da Fraternidade 2025 traz um tema bonito, que deve ser assumido por toda a Igreja: Fraternidade e Ecologia Integral. Ela visa nos tempos da Quaresma a conversão integral, tendo presente o grito dos pobres e da terra, por vida, paz e amor. Santo Atanásio nos colocou a beleza e cuidado com a criação pelo Verbo de Deus.

