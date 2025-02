Barco Hospital Papa Francisco: um navio a serviço dos povos amazônicos

Contabilizando mais de 300 mil atendimentos, embarcação promove a saúde e gera interação dos saberes tradicionais com profissionais da medicina.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Um hospital sobre as águas. Assim pode ser definido o Barco Hospital Papa Francisco. Inaugurada oficialmente em 17 de agosto de 2019, a embarcação atende mais de 1.000 comunidades ribeirinhas na região amazônica, realizando ações de atenção básica de saúde à população, além de prevenção e diagnóstico precoce do câncer com a realização de exames e triagem.

“Esse navio é interessante porque, quando tem alguém da comunidade, quando são profissionais ali da Amazônia, então a interação dos profissionais que também vão para fazer os atendimentos dentro do navio é mais fácil, mais tranquilo, porque tem esta espécie de mediador local, então é mais tranquilo e acontece com bastante respeito”, afirma Franciane Matos, pesquisadora na Fundação Esperança.

O cuidado se manifesta com o atendimento, mas também com as estruturas de atendimento. A embarcação conta com consultórios médicos e odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica, laboratorio de analises, sala de medicação e vacinação, leitos de enfermaria, além de equipamentos para diagnósticos, onde é possível fazer raio-X digital, mamografia, ecocardiograma, eletrocardiograma e ultrassom.

Vivendo em Alter do Chão (PA), Franciane conta sobre a integração do Barco Hospital com a população local. Neste verdadeiro intercâmbio de saberes e culturas, o respeito aos povos amazônicos prevalece.

“E é muito interessante quando a gente identifica, eles chegam para a gente, o comunitário, o ribeirinho, o indigena e eles sabem exatamente a quantidade daquele chá que tem que beber para tratar determinada doença. As vezes é um ferimento na pele que eles conseguem tratar sem precisar exatamente de um antibiótico”, detalha Franciane.

Desde a sua inauguração, o Barco Hospital Papa Francisco já realizou mais de 300 mil atendimentos realizados nas expedições na região da Calha Norte do Estado do Pará, no Rio Amazonas. O nome da embarcação não foi escolhido por acaso, mas nasceu a partir do pedido do Papa Francisco aos religiosos da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus para que estes pudessem atuar também na Amazônia.

“Acho que nunca se viu um Papa tão próximo desta questão ambiental como a gente vê o Papa Francisco, essa relação que a Igreja tem hoje com os povos tradicionais. Ao mesmo tempo em que ele acolhe estas questões, ele é acolhido também por estes povos”, afirma a pesquisadora.

A preocupação de Francisco com a Amazônia e os povos locais foi evidenciada por diversas vezes. Um dos expoentes deste olhar do pontífice para a região foi a realização do Sínodo da Amazônia, em outubro de 2019. O encontro deu origem a Exortação pós-sinodal Querida Amazônia, onde o Santo Padre aponta caminhos para a evangelização do território e a valorização da população amazônida, que atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é composta por 28 milhões de pessoas, o equivalente a 13% do total de residentes no Brasil.