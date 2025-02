Colégio Pio Brasileiro: assembleia reforça compromisso com a formação e missão da Igreja no Brasil

O encontro desta quinta-feira (06/02) no Pontifício Colégio Pio Brasileiro contou com a presença da presidência da CNBB e da direção da instituição, destacando a importância da casa na preparação dos sacerdotes para o futuro da Igreja.

Padre Robson Caramano

O Pontifício Colégio Pio Brasileiro sediou a assembleia geral na noite de quinta-feira (06/02), reunindo a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a direção da instituição. Estiveram presentes: o cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB; os vice-presidentes dom João Justino de Medeiros Silva e dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa - esse último também referência para o Colégio; o secretário-geral dom Ricardo Hoepers; além do reitor do Pio Brasileiro, Pe. Valdir Cândido de Morais, e do diretor de estudos, Pe. Antonio Marcos Depizzoli.

Durante o encontro, dom Jaime ressaltou a relevância do Pontifício Colégio Pio Brasileiro para a Igreja no Brasil, destacando sua missão na formação permanente dos sacerdotes: "desta casa, de alguma forma, depende a Igreja do Brasil. A Igreja olha para cada um de vocês com muita esperança", ressaltou ainda o cardeal, afirmando que o Pio Brasileiro "é um espaço de fraternidade, oração, estudo e lazer - dimensões que precisam ser cuidadas com zelo". Aos padres residentes no colégio, dom Jaime exortou de forma direta:

“Vocês estão aqui não por si mesmos, mas para que no futuro possam servir toda a Igreja.”

Seguido da fala do cardeal, dom Paulo Jackson apresentou informações sobre as visitas realizadas aos Dicastérios do Vaticano durante a viagem anual da presidência da CNBB, momento em que foram entregues nos dicastérios, o texto-base da Campanha da Fraternidade 2025 e um relatório das atividades da CNBB no Brasil. Dom Paulo partilhou ainda o encontro que tiveram com o Papa Francisco e o resultado das reflexões produzidas junto ao Pontífice e os dicastérios da Cúria Romana.

Na ocasião, Pe. Valdir apresentou um balanço orçamentário referente ao período de 2024/2025, além de expressar gratidão pelo apoio constante da Igreja no Brasil à casa. A assembleia foi concluída com um espaço aberto para perguntas dos padres residentes, permitindo um diálogo direto com a presidência da CNBB sobre os desafios e perspectivas da formação presbiteral.