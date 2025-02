Pescador

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Vocação"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Vocação, muito diferente de profissão…”

Vatican News Mas Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à Tua palavra, vamos lançar as redes. Às vezes escutamos o chamado do Senhor: Antônio, Maria, João, avance para águas mais profundas, se entregue, sem medo. Estarei contigo. E a gente titubeia. Titubeia, mas quando mergulha na oração, o coração fala mais alto, e tudo aquilo que a gente sonha ser, passa a ter esse no que amamos e que se chama, Vocação. Que é muito diferente de profissão… A CANÇÃO "VOCAÇÃO" / Autor: Padre Zezinho, SCJ Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui