Perdão

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Pra que eu saiba perdoar"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Amai vossos inimigos…”

Vatican News "Amai vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, a todos aqueles que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam… e agora preste atenção: rezai, rezai muito por aqueles que vos caluniam. A gente sabe o desafio que é viver em família, mas por uma razão muito simples, porque a gente se conhece, sabe a limitação de um, de outro. E quando a gente quer atingir, a gente vai exatamente pelo ponto mais fraco. Mas tem uma coisa que acontece dentro de uma família que a gente precisa aprender e levar para o mundo: a gente se perdoa… pelo menos na maioria das vezes a gente se perdoa… A CANÇÃO Pra que eu saiba perdoar" / Autor: Padre Zezinho, SCJ Ouça e compartilhe