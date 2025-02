Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Eu sou a Porta"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “todos nós somos caminheiros nesta vida…”

Vatican News "Agora Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. Porque os meus olhos viram a tua salvação". Sim Jesus. Como é bonito ver essa confiança na espera, porque todos nós somos caminheiros nesta vida, e esperamos ansiosamente encontrá-Lo. Claro que sempre, muitas vezes deixamos escorregar entre as mãos essa possibilidade. Porque fraquejamos, porque somos pecadores. Nós vivemos intensamente essa promessa, Senhor… A CANÇÃO "EU SOU A PORTA" - Autor: Antonio Cardoso Ouça e compartilhe