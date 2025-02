Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Bem-aventurados"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Bem-aventurados para sempre…”

Vatican News A vida é cheia de choro também, não só de riso. Choramos por causa da vivência de um ideal, bem-aventurado… Quem vive pela paz é resiliente. Quem vive pela paz não compra briga, escuta o irmão com respeito. Quem vive pela paz não provoca confronto. Quem vive pela paz não dá lição de moral especialmente quando não somos capazes de fazer aquilo que a gente pede que o outro faça. Bem-aventurados para sempre… A CANÇÃO "BEM AVENTURADOS" / Autor: Padre Zezinho, SCJ