Alemanha, Bätzing: o extremismo é incompatível com o cristianismo

Em entrevista ao jornal italiano "Avvenire" antes das eleições para deputado da Câmara Baixa do Parlamento, marcadas para domingo (23/02), o presidente da Conferência Episcopal Alemã expressa preocupação com o grande consenso recebido pelo AFD, o partido de extrema direita. Dificilmente se pode chamar de democráticos aqueles que apoiam regimes autoritários e fomentam o racismo, diz o prelado, que convida as pessoas a votarem naqueles que promovem o Estado de direito, a liberdade e solidariedade.

Vatican News

“A democracia é a arte de buscar e encontrar compromissos” e "não é negociável": foi o que afirmou o presidente da Conferência Episcopal Alemã, dom Georg Bätzing, bispo de Limburg, em uma entrevista ao Avvenire sobre as eleições na Alemanha no domingo, 23 de fevereiro. Os alemães são chamados às urnas para eleger os deputados do Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento, antes do prazo natural de setembro de 2025, depois que o chanceler social-democrata Olaf Scholz perdeu a confiança do parlamento no final do ano passado.

O prelado acredita que os debates políticos atuais questionam “os pontos fortes” da democracia alemã, “sobretudo a busca de compromissos e a proteção das minorias”, que devem ser considerados “eficazes mesmo em tempos de crise”. Preocupado “com o alto número de votos, até 20%, do AFD”, a Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema direita, o bispo de Limburg explica que “muitas pessoas não confiam mais na política” e são alimentadas “por medos”, razão pela qual são necessárias respostas de “todas as forças sociais”. Se a nossa sociedade se tornar cada vez mais polarizada, a ponto de as pessoas se oporem irreconciliavelmente umas às outras, as forças extremistas terão vida fácil”, reflete o bispo de Limburg, que considera "o extremismo e, acima de tudo, o nacionalismo étnico" incompatíveis "com o cristianismo".

Há necessidade de esperança e confiança no futuro

Nas páginas do jornal italiano da Conferência Episcopal Italiana, dom Bätzing explica que a Igreja alemã quer dar sua “contribuição para a sociedade civil” e, portanto, exorta os cidadãos da Alemanha “a irem às urnas, a experimentarem a democracia”. “Nosso país precisa de esperança e confiança no futuro”, enfatiza ele, ”porque estamos enfrentando muitos desafios e uma mudança na ordem global: a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que viola o direito internacional, a agitação no Oriente Médio e em outras áreas de crise em todo o mundo abalaram as certezas. Considerando a “fuga e o deslocamento” de pessoas que está tomando proporções tão grandes que entre os cidadãos alemães “o medo de ser esmagado” está crescendo, o prelado pede que a política dê “respostas a tudo isso”.

Votar naqueles que promovem liberdade e solidariedade

Além disso, diante das preocupações das pessoas “com a situação econômica, com as mudanças climáticas” e, novamente, “com as novas tecnologias, como a inteligência artificial, a ascensão de forças autoritárias, a desinformação direcionada e a subsequente tentativa de desacreditar a coexistência democrática na Alemanha”, “a política e todas as forças sociais, incluindo as Igrejas”, devem “permanecer unidas”, enfatiza o presidente da Conferência Episcopal Alemã. A Alemanha “deve continuar a fortalecer a Europa como uma área comum de liberdade, justiça, segurança e prosperidade e, ao mesmo tempo, servir à paz mundial e aos direitos humanos”, enfatiza dom Bätzing, razão pela qual é necessária “uma política humanitária para os refugiados e uma boa integração dos imigrantes”.

Aqueles, por outro lado, que “apoiam regimes autoritários e adotam suas supostas soluções para problemas desafiadores, e aqueles que fomentam o racismo e o nacionalismo não apenas agem de forma questionável do ponto de vista da imagem cristã de Deus e do homem”, considera o bispo de Limburg, mas “dificilmente podem ser chamados de democráticos”. Daí o convite “para votar nas eleições para o Bundestag em partidos e políticos que estejam comprometidos com uma Alemanha baseada no Estado de direito, na liberdade, na abertura para o mundo, na solidariedade e na proteção da criação”.