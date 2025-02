O Jubileu da Esperança nas pegadas de Papa Luciani

O Musal, Museu Albino Luciani da cidade italiana de Canale d'Agordo, junto à Fundação Papa Luciani Onlus para o Jubileu 2025, lança a proposta de três peregrinações a serem realizadas sob o signo do Pontífice dos 34 dias. No prefácio dos três guias, escritos para a ocasião, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Parolin, enfatiza que se trata de uma iniciativa importante para aproximar os peregrinos dos ensinamentos desse Papa.

Alvise Sperandio - Belluno

Três itinerários intitulados: “Das Dolomitas à Cátedra de Pedro”; “O Papa das Dolomitas” e “O Jubileu dos Pontífices”. O Musal e a Fundação Papa Luciani Onlus para o Jubileu 2025 propõem três itinerários e uma exposição itinerante para viver o Ano Santo da Esperança com o Beato João Paulo I, Papa “de um pontificado breve, intenso e esplêndido”, como diz a placa comemorativa afixada sobre a pia batismal da igreja de sua cidade natal na Itália, Canale d'Agordo, nas montanhas de Belluno. “Se com 'Das Dolomitas à Cátedra de Pedro' e 'O Papa das Dolomitas' os protagonistas serão as vilas, cidades e santuários queridos por Luciani, com 'O Jubileu dos Pontífices' também será possível visitar os lugares dos outros quatro Papas italianos que lideraram a Igreja no século XIX”, enfatiza Loris Serafini, diretor do Musal - Museo Albino Luciani.

Uma viagem pela vida de Luciani

“Das Dolomitas à Cátedra de Pedro" é a proposta para quem deseja reviver as etapas fundamentais da vida do Papa Luciani: parte de Canale d'Agordo, cidade italiana onde nasceu em 17 de outubro de 1912, passando por todos os lugares que marcaram sua missão na Igreja, ‘guiado pela Providência’, como escreve o cardeal Pietro Parolin, presidente da Fundação Vaticana João Paulo I e secretário de Estado, no prefácio comum aos três guias. “Providência”, lê-se, "que levou Albino Luciani a aceitar escalar picos que não havia previsto, nem desejado, para assumir papéis de serviço e responsabilidade aos quais nunca havia aspirado, buscando sempre o último lugar".

Daí as paradas em Feltre, sede do seminário da diocese de Belluno, na cidade de Belluno e em Agordo, antes de chegar a Vittorio Veneto, onde foi bispo, e a Veneza, que liderou por 9 anos como patriarca e cardeal. E, finalmente, Roma e Cidade do Vaticano: aqui Luciani foi eleito Papa em 26 de agosto de 1978 e viveu seus últimos dias até 28 de setembro, quando faleceu após apenas 34 dias de pontificado. No centro da segunda proposta, “O Papa das Dolomitas”, estão os santuários ligados ao bem-aventurado Papa João Paulo I: “vamos refazer juntos o caminho que o Papa Luciani percorreu, desde jovem, visitando e permanecendo nos lugares de fé em suas amadas Dolomitas”, enfatiza Loris Serafini, listando as etapas planejadas: Canale d'Agordo (Belluno), Pietralba (Bolzano), San Romedio (Trento), Pinè (Trento), cidade de Trento e Bressanone (Bolzano). “Lugares, encontros e temas diferentes, mas densos de espiritualidade, que encantam os peregrinos entre os abetos e as rochas das Dolomitas aos quais o Beato João Paulo I estava ligado”, explicou o cardeal Parolin, enfatizando que se trata de "uma contribuição significativa para conhecer melhor a espiritualidade mariana das Dolomitas do Papa Luciani".

Em memória dos Papas italianos do século XX

O terceiro itinerário proposto é intitulado “O Jubileu dos Pontífices” e envolve duas regiões, Vêneto e Lombardia. É uma rota que levará os peregrinos às cidades nativas dos Papas italianos do século XX: de Riese Pio X (Treviso), onde nasceu Giuseppe Melchiorre Sarto - São Pio X, o primeiro Papa moderno -, a Canale d'Agordo (Belluno), local de nascimento de Albino Luciani - João Paulo I. As outras paradas desse itinerário estão na Lombardia: Desio (Monza - Brianza), com Pio XI; Sotto il Monte (Bergamo), com São João XXIII; e Concesio (Brescia), local de nascimento de São Paulo VI.

Um itinerário que permitirá a todos visitar essas pequenas cidades da província italiana onde cinco importantes Papas do século passado nasceram e passaram seus primeiros anos de vida. O cardeal Parolin escreve no prefácio: “é bonito ver como os cinco lugares de nascimento desses Pontífices se uniram para promover a figura de seus filhos mais ilustres. Todos os cinco, de alguma forma, compartilharam puramente o sofrimento de uma ou de ambas as devastadoras guerras mundiais do século passado. Alguns procuraram evitá-las, como Pio X ou Pio XI; outros trabalharam para aliviar as consequências, como Angelo Roncalli, Giovanni Battista Montini e Albino Luciani. Todos foram pacificadores de acordo com o Evangelho”.

Do amor pelas montanhas ao encontro com Ratzinger

No prefácio, o cardeal Parolin recorda que o Beato João Paulo I “desde muito cedo, foi acostumado por seus avós e pais a fazer longas peregrinações a pé aos locais marianos mais queridos pelos montanheses. Entre eles, ele certamente estava ligado ao Santuário de Nossa Senhora de Pietralba-Weissenstein, no sul do Tirol, e aos Santuários de Nossa Senhora de Pinè e San Romedio, no Trentino”. Por fim, recorda o cardeal Parolin, entre os lugares mais significativos que ligam Albino Luciani às Dolomitas do Trentino-Alto Ádige, não se pode deixar de mencionar o famoso primeiro encontro, ocorrido no seminário no início de agosto de 1977, com o então recém-nomeado arcebispo de Munique-Freising Josef Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI. “Bento XVI foi o único Papa emérito a testemunhar em um processo de canonização, o de seu antecessor João Paulo I”, observou o cardeal. “O Jubileu“, conclui Parolin, "é uma ocasião importante para aproximar os peregrinos da bela figura e dos ensinamentos desse Papa abençoado, cujo valor do pontificado ’é inversamente proporcional à sua duração', como felizmente disse dele seu sucessor São João Paulo II”.