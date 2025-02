A ACN apoia estações de rádio católicas em 19 países da AL, África, Ásia, OM e Europa Oriental

Para comemorar o Dia Mundial do Rádio, em 13 de fevereiro, a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre destaca seu apoio contínuo à rádio católica, uma ferramenta essencial para difundir informações e evangelizar em todo o mundo

Por Márcio Martins - Ajuda à Igreja que Sofre

Centenas de estações de rádio católicas estão operando nos lugares mais esquecidos do planeta. Muitos deles o fazem graças ao auxílio da ACN - Ajuda à Igreja que Sofre, que em 2024 apoiou emissoras em 19 países diferentes da América Latina, África, Ásia, Oriente Médio e Europa Oriental. Essas estações são fundamentais para transmitir a voz da Igreja e levar esperança, especialmente em países afetados por conflitos e guerras.

Em muitos casos, são o único contato entre comunidades isoladas nos cinco continentes. Por exemplo, em Burkina Faso, na África Ocidental, a estação de rádio "Radio Notre Dame" está em Kaya, uma das regiões do país que mais sofrem com a violência jihadista nos últimos anos. Seu diretor, padre Alexis Ouedraogo, é um sacerdote corajoso que não quer abandonar sua missão de ser uma ponte de diálogo e semear a paz, demonstrando alternativas ao ódio.

"Esse terrorismo que estamos testemunhando em Burkina Faso há algum tempo é evidente nos ataques a locais de culto", diz o padre. " Desde o início, sua estratégia era dividir os burquinenses e fazê-los lutar entre si. Meu papel é fortalecer o diálogo entre membros de diferentes confissões religiosas. Esse diálogo da vida, para mim, é nossa convivência diária. Isso pode nos levar a estabelecer relações entre nós e a servir uns aos outros e, ao fazê-lo, nos ajudar a viver em solidariedade".

Chave para o diálogo inter-religioso

Em Burkina Faso, o terrorismo jihadista forçou cerca de dois milhões de pessoas a fugir de suas casas, impulsionado pela ameaça de assassinatos, incêndios e ataques. Como resultado, dezenas de milhares de famílias, incluindo idosos e crianças, perderam tudo. Em meio à crise, uma estação de rádio local em Burkina Faso oferece um lugar para se conectar e ter conversas que ajudam a construir compreensão e amizade. Para promover o diálogo, eles convidaram o Imam Ibrahim para se juntar à estação de rádio Notre Dame de Kaya. Em um programa com entrevistas com o padre Alexis e o imã Ibrahim, ele compartilha suas experiências de vida ao lado dos cristãos. Juntos, eles dão o exemplo para seus vizinhos, mostrando-lhes como superar o ódio espalhado pelo jihadismo radical.

"Em nossas famílias, temos cristãos e muçulmanos, e ninguém prejudica o outro", lembra o Imam Ibrahim. Nos programas de rádio, eles tratam de temas como tolerância entre as religiões, o valor do perdão para cristãos e muçulmanos e como viver juntos e crescer na tolerância.

Na Europa, a ACN prestou apoio na Ucrânia à Zhyve Radio, a estação da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que também é essencial para manter a comunidade informada e unida durante o conflito. E na República Democrática do Congo, onde a violência continua sendo uma ameaça constante, a equipe de Rádio-Televisão da Diocese de Nguizani expressou sua gratidão à ACN, com a equipe de técnicos e jornalistas escrevendo um testemunho pessoal manuscrito à ACN: "agradecemos de maneira especial a todos os benfeitores que tornaram possível esta formação, que é fundamental para o nosso serviço".

No Haiti, um país com violência excessiva e onde a população sofre terrivelmente, a Palavra de Deus pode chegar aos mais pobres através das ondas do rádio. Isso é especialmente importante quando as gangues criminosas bloqueiam o acesso das pessoas para se movimentar e viajar, sendo muito perigoso até mesmo ir à igreja.

19 países e 22 projetos para dar voz à Igreja

O apoio da ACN às estações de rádio no ano passado chegou a 19 países diferentes: Líbano, Lituânia, Guiné-Bissau, Chade, Brasil, Quênia, Venezuela, Haiti, Honduras, República Democrática do Congo, Moçambique, Filipinas, Romênia, Ucrânia, Burundi, Chile, Libéria, Burkina Faso e Kosovo. Além disso, a instituição de caridade apoia há anos a estação de rádio católica Radio Veritas, que transmite para todo o continente asiático.

Entre os 22 projetos estão também a compra de equipamentos para a Rádio Maria no Kosovo, o apoio à estação de rádio Mazoji Studija na Lituânia e a programação da Rádio Maria na Letônia e no Chile. Em África, a ACN tem apoiado a produção e transmissão de programas religiosos, a construção de torres de rádio e a instalação de painéis solares em países como a Guiné-Bissau, Madagáscar, Libéria e Chade, onde a rádio é a única forma de ligar as comunidades mais isoladas. No Quênia, depois de perder suas instalações em um incêndio, a ACN financiou a reinstalação da Rádio Bayana.

Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.