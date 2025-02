750 anos após seu falecimento é revelada a face de Santo Tomás de Aquino

O trabalho tem como autor principal o pesquisador Dr. Cícero Moraes (Sinop, Mato Grosso, Brasil), o Prof. Dr. José Luís Lira, da Universidade Estadual Vale do Acaraú (em Sobral, Ceará, Brasil), coautor e o especialista em odontologia forense da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, no Brasil, Prof. Dr. Thiago Leite Beaini.

Vatican News

Neste 5 de fevereiro de 2025, mais um trabalho científico liderado pelo cientista brasileiro Cícero Moraes foi apresentado ao mundo pela Pen News, agência de notícias independente, sediada em Londres, Inglaterra. Trata-se da reconstrução facial de Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja.

Cícero Moraes afirma que "inicialmente, reconstruímos o crânio a partir de dados fotográficos e estruturais, uma vez que o crânio estava completo. Para tanto, usamos várias técnicas para aproximar o rosto."

Moraes diz: "No final, combinamos todos esses dados para criar o busto básico e também gerar uma versão colorida, baseada na iconografia do santo".

Dois crânios foram atribuídos a Tomás de Aquino, um mantido em Toulouse, França, e outro em Priverno, Itália.

Em estudo publicado na revista World Neurosurgery, os médicos Gabriel LeBeau, Abdul-Rahman Alkiswani e Paul Camarata, e o teólogo Daniel Mauro, examinaram fotos deste último e acharam "inconclusivo".

Moraes baseou a reconstrução no primeiro.

"Optamos por aproximar a face da França, porque encontramos mais dados históricos e estruturais sobre ela do que a da Itália", disse ele.

Uma das fases da reconstrução facial de São Tomás

José Luís Lira, fundador da Academia Brasileira de Hagiologia e professor universitário e coautor, traça um perfil rápido do Santo:

“Tomás de Aquino (Italiano, nasceu em Roccasecca, em 1225 – Faleceu em Fossanova, 7 de março de 1274) faz parte daquele grupo de santos intelectuais, doutores da Igreja, definido Doutor da Igreja, pelo Papa Pio V, em 1568, se constitui um dos poucos cristãos que possui três variáveis de doutor na Igreja: ‘Doctor Angelicus’, ‘Doctor Communis’ e ‘Doctor Universalis’ e até poderíamos dizer que teria um quarto, pois, o Papa São João Paulo II o definiu, sem as formalidades e prerrogativas de um doutorado efetivo na Igreja de ‘Doctor Humanitatis’.

A santidade católica é variadíssima e bela, pois nela temos místicos que nem sequer uma palavra sabiam escrever, temos gente simples, crianças, jovens, idosos, intelectuais, acadêmicos, cientistas, enfim, um retrato do mundo em qualquer época.

Santo Tomás de Aquino é admirado por filósofos, teólogos, juristas, intelectuais, mas, também as pessoas simples que mesmo não saibam quem ele foi, rezam com ele, pois, a letra de um dos cânticos eucarísticos mais populares no cristianismo em todo o mundo é dele, o ‘Tantum ergo Sacramentum’, ou, ‘Tão sublime Sacramento’. Este hino foi escrito por São Tomás de Aquino, parte de um texto maior, o ‘Pange lingua’ e foi encomendado pelo Papa Urbano IV, em torno do ano 1264, para a celebração do ‘Corpus Christi’ e ainda hoje é cantado em todo o mundo, em variadíssimos idiomas. É a devoção divulgada não só pelos atos, mas, pelos escritos. Algo belo alcançado pelo grande santo-doutor”.

O trabalho tem como autor principal o pesquisador Dr. Cícero Moraes (Sinop, Mato Grosso, Brasil), o Prof. Dr. José Luís Lira, da Universidade Estadual Vale do Acaraú (em Sobral, Ceará, Brasil), coautor e o especialista em odontologia forense da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, no Brasil, Prof. Dr. Thiago Leite Beaini.

Após 750 anos do falecimento de Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja e grande filósofo, podemos, com a luz da ciência, contemplar sua face:

A face de São Tomás de Aquino após o trabalhos de reconstrução facial