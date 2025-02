70 corpos encontrados em igreja na República Democrática do Congo

Entre as vítimas estavam mulheres, crianças e idosos, descobertos dentro de uma igreja protestante amarrados e decapitados.

Por Marcio Martins - Ajuda à Igreja que Sofre

Mais de 70 corpos foram encontrados em uma igreja protestante na República Democrática do Congo (RDC), de acordo com fontes locais contatadas pela instituição de caridade católica internacional ACN - Ajuda à Igreja que Sofre.

Os assassinatos ocorreram entre 12 e 15 de fevereiro, em uma vila chamada Maiba, perto de Lubero, Kivu do Norte. Em 12 de fevereiro, rebeldes de um grupo terrorista islâmico, originário de Uganda, entraram na aldeia e fizeram aproximadamente 100 pessoas reféns, informaram as fontes da ACN.

"Em 15 de fevereiro, 70 corpos foram descobertos dentro de uma igreja protestante. Muitos deles foram amarrados e alguns decapitados. Entre as vítimas estavam mulheres, crianças e idosos", disse a fonte, que a ACN decidiu não identificar por medo de represálias dos muitos grupos armados que operam na região.

Sobre o motivo do massacre e o modus operandi do grupo, a fonte acrescenta: "É provável que essas vítimas não tenham conseguido resistir ou suportar a marcha forçada, porque quando os rebeldes fazem reféns, eles os fazem viajar com eles, seja como reforços para seu grupo ou como trabalho forçado para o esforço de guerra. Quando há saque, eles precisam de pessoas para carregá-lo. Se você se cansar no caminho, está feito. Acredito que foi o que aconteceu com essas 70 pessoas."

De acordo com as mesmas fontes, o massacre de Maiba foi realizado pelo grupo islâmico armado Forças Democráticas Aliadas (ADF), que opera em Uganda e na República Democrática do Congo, e aterroriza a população local há mais de uma década.

"Os grupos islâmicos intensificaram seus ataques e incursões em aldeias remotas, matando milhares de civis congoleses. Antes eles costumavam estar em outras áreas, mas agora é Lubero que está sendo atacado. Acredita-se que os terroristas tenham colaboradores locais que facilitam suas operações, e isso é o que é realmente assustador", acrescentou a fonte, descrevendo a difícil situação em que vivem os habitantes locais.

Este massacre ocorre em um momento muito delicado para a região, dado o agravamento da situação humanitária nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul, que viram intensos combates entre outro grupo armado, o M23, que é apoiado pela vizinha Ruanda, e as forças armadas congolesas. O M23 tomou importantes cidades e postos avançados na região, como Goma e Bukavu, com intensos combates ocorrendo desde dezembro de 2024, forçando meio milhão de civis congoleses do Kivu do Norte a fugir de suas casas, de acordo com dados do ACNUR.

Além da preocupação com as atividades da ADF, a fonte local da ACN também expressou temor de que nos próximos dias o M23 tome Butembo, a segunda maior cidade de Kivu do Norte, como fez com Goma, a capital provincial, e Bukavu, capital do Kivu do Sul, há pouco mais de uma semana. "Estamos vivendo tempos muito, muito difíceis. Esperamos que os rebeldes entrem na cidade a qualquer momento, pois estão a apenas 70 km daqui. Há muito sofrimento psicológico em Butembo, porque a guerra está literalmente à nossa porta. Vimos como outras regiões foram invadidas pelo caos, e agora parece que é a nossa vez." A fonte conclui com um apelo às orações: "Oremos. A oração é o que mantém viva a nossa esperança em meio a essa situação que estamos vivendo".

Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.