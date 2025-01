Unidade dos cristãos: Semana de Oração afirma a “opção pela paz”

A celebração nacional em Portugal afirmou a paz, a reconciliação, a compreensão e o diálogo como “valores que são cada vez mais necessários no nosso mundo”.

Rui Saraiva – Portugal

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos teve início no sábado dia 18 de janeiro com uma celebração nacional em Vila Nova de Gaia na paróquia Lusitana de São João Evangelista.

Para o responsável pela Igreja Lusitana, de Comunhão Anglicana, D. Jorge Pina Cabral que presidiu a esta celebração, com esta Semana de Oração, o Oitavário pela Unidade, os cristãos afirmam a sua opção pela paz.

“Nós ao celebrarmos a fé em Jesus Cristo, celebramos uma opção pela paz, pela reconciliação, pela compreensão e pelo diálogo que nós percebemos hoje, mais do que nunca, que são modos de estar, vivências e valores que são cada vez mais necessários no nosso mundo”, afirmou.

Cristãos unidos na promoção da paz

Em declarações aos jornalistas, D. Jorge Pina Cabral afirmou a importância da união entre as religiões para o diálogo e a cooperação. “As religiões hoje estão unidas na promoção da paz”, disse o bispo anglicano sublinhando que é a “sede de poder” que faz a guerra.

“É muito importante hoje as religiões estarem unidas, é muito importante o diálogo, é muito importante a cooperação, precisamente, para dizer que as guerras que são feitas em nome das religiões não são verdadeiras. Não é a religião ou as incompatibilidades entre religiosos que provocam as guerras, mas uma sede de poder, de política, de autoridade. E por isso, as religiões hoje estão unidas na promoção da paz”, sublinhou.

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, está a decorrer de 18 a 25 de janeiro centrada neste ano no tema “Crês nisso?”, inspirado no diálogo entre Jesus e Marta, quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria em Betânia, após a morte de seu irmão Lázaro, conforme narra o evangelista João.

A celebração ecuménica nacional, presidida por D. Jorge Pina Cabral, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues e de representantes das várias igrejas cristãs.

Passos concretos rumo à unidade

Aos jornalistas presentes na celebração falou também D. Roberto Mariz, bispo auxiliar do Porto, que situou a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos num “patamar de esperança”. “Passos claros, concretos” rumo à unidade, na pluralidade da “vivência cristã” e na “mesma fé em Jesus e no mesmo Evangelho”, assinalou.

“Assim nos possamos apresentar no mundo: naquilo que é a nossa pluralidade, numa verdadeira unidade, a partir do Espírito. E nessa verdadeira unidade, possamos ser um sinal profético num mundo tão dilacerado por divisões, guerras e conflitos”, disse o bispo auxiliar do Porto.

D. Roberto Mariz referiu que o encontro entre religiões cristãs desafia a sociedade à “unidade, na tolerância das suas diferenças” e valorizou o diálogo ecuménico como oportunidade de “fazer pontes”.

“O diálogo ecuménico tem uma importância essencial: permite sentarmo-nos à mesma mesa, olharmo-nos no rosto, sentirmos as palavras que ecoam no nosso coração, os pensamentos que cruzamos em torno do nosso credo, da nossa crença e das vivências da fé, no concreto de cada religião. E onde possamos, nesse diálogo, fazer pontes no respeito de uns pelos outros e sermos capazes de caminhar irmãmente”, declarou D. Roberto Mariz.

Em 2025 assinalam-se 1700 anos do Concílio de Niceia

O ‘oitavário pela unidade da Igreja’, hoje com outra denominação, começou a ser celebrado em 1908, por iniciativa do norte-americano Paul Wattson, presbítero anglicano que mais tarde se converteu ao catolicismo, recorda-nos a Agência Ecclesia.

As principais divisões entre as Igrejas cristãs ocorreram no século V, depois dos Concílios de Éfeso e de Calcedónia (Igreja Copta, do Egito, entre outras); no século XI com a cisão entre o Ocidente e o Oriente (Igrejas Ortodoxas); no século XVI, com a Reforma Protestante e, posteriormente, a separação da Igreja de Inglaterra (Anglicana).

Para este ano de 2025, as orações e reflexões para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos foram preparadas pelos irmãos e irmãs da comunidade monástica de Bose, no Norte da Itália.

Em 2025 assinalam-se os 1700 anos do primeiro Concílio Ecuménico, realizado em Niceia, perto de Constantinopla, em 325 d.C. Essa comemoração oferece uma oportunidade única para refletir e celebrar a fé comum dos cristãos, conforme é expressa no Credo formulado nesse Concílio; uma fé que permanece viva e fecunda nos nossos dias.

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de 2025 oferece uma ótima oportunidade para nos valermos dessa herança partilhada e aprofundarmos a fé que une todos os cristãos.

