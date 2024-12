Papa Francisco nomeia dom Ângelo Mezzari arcebispo de Vitória (ES)

Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, até então bispo auxiliar de São Paulo, preside a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A saudação da presdiência da CNBB.

O Papa Francisco aceitou, nesta segunda-feira, 30 de dezembro, o pedido de renúncia de dom Dario Campos, OFM, e nomeou como novo arcebispo da arquidiocese de Vitória (ES), dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, até então bispo auxiliar de São Paulo. Dom Ângelo preside a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

A CNBB enviou saudação a dom Ângelo Mezzari pela nova missão.

Saudação a dom Ângelo Mezzari

Estimado irmão, dom Ângelo Mezzari,

É com grande alegria que recebemos, neste 6º dia da Oitava de Natal, a notícia de sua nomeação como novo arcebispo de Vitória, no Espirito Santo. Ao mesmo tempo agradecemos o Papa Francisco por esta nomeação para esta Igreja Particular do regional Leste 3 da CNBB.

Neste tempo que celebramos, com a abertura de um Ano Jubilar, a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, desejamos que este novo momento de seu ministério como pastor seja sinal de Esperança e de anúncio dos valores do Evangelho. Que sua liderança seja uma fonte de luz e inspiração para todos, promovendo a união, o diálogo e o fortalecimento da fé junto ao povo da arquidiocese de Vitória.

Que Nossa Senhora da Vitória, padroeira da arquidiocese de Vitória, o abençoe com sabedoria e graça, para que guie a Igreja Particular confiada ao seu pastoreio no caminho de nossa Esperança, Jesus Cristo.

Com nossas orações,

Dom Jaime Spengler

Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia – GO

1º Vice- Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife – PE

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-Geral da CNBB

Biografia e trajetória eclesial

Nascido em 2 de abril de 1957, na localidade de Sanga do Engenho, município de Nova Veneza, atualmente Forquilhinha, Santa Catarina, é filho de Antonio Mezzari (já falecido) e Maria Etelvina Ronchi Mezzari, sendo o mais velho de 7 irmãos.

Padre Ângelo Ademir ingressou em fevereiro de 1969, ainda não completados 12 anos, no Seminário Rogacionista Pio XII, em Criciúma (SC), onde fez o ensino fundamental e médio.

Já no estado de São Paulo, fez noviciado canônico em Bauru (SP), no ano de 1980, e a primeira profissão religiosa no dia 31 de janeiro de 1981. Professou os votos perpétuos na Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, em janeiro de 1984, em Criciúma (SC). Estudou Filosofia na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, em São Paulo (SP), e Teologia no Instituto Teológico Pio XI, também na capital paulista. Foi ordenado sacerdote no dia 22 de dezembro de 1984, em Forquilhinha, sua terra natal. Tem 39 anos de vida religiosa e 35 de sacerdócio.

Após a ordenação, completou seus estudos fazendo o curso de Comunicação Social/Jornalismo na Universidade Federal do Paraná (1986-1989), e em São Paulo, no ano de 2003, completou o Mestrado em Teologia Dogmática, na Pontifícia Faculdade Assunção, da arquidiocese de São Paulo, com uma tese intitulada: “Revelação e Comunicação – a questão da transmissão da revelação”.

Na Congregação Rogacionista foi formador, atuou no campo da pastoral vocacional, da assistência social, da educação e comunicação, tendo sido diretor e redator da Revista Rogate e diretor presidente do Instituto de Pastoral Vocacional (IPV). Foi conselheiro da Província Rogacionista São Lucas (Brasil, Argentina e Paraguai) por três mandatos (1989-1988), superior provincial por oito anos (dois mandatos, de 2002 a 2010) e superior geral, por seis anos, de 2010 a 2016, em Roma.

Também atuou na Igreja no Brasil, no âmbito da pastoral vocacional, em particular junto à Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Entre 1990 e 2010, foi colaborador e membro do Grupo de Assessoria Vocacional e contribuiu na realização dos Congressos Vocacionais do Brasil.

Desde outubro de 2016 é superior da Comunidade Religiosa Rogacionista em Bauru (SP) e pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças. Na diocese, foi membro do Colégio de Consultores (2016-2018) e, desde 2018, faz parte do Conselho de Presbíteros.

Foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo titular de Fiorentino, e auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Sua ordenação episcopal deu-se em 19 de setembro de 2020, no Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Santa Catarina, pelas mãos de Dom Odilo Scherer, Arcebispo de São Paulo e co-ordenantes, Jacinto Inácio Flach, Bispo de Criciúma e Rubens Sevilha, Bispo de Bauru.

No dia 26 de abril de 2023, durante a 60° Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi eleito como presidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, para o período de 2023-2027.