Reitor da UCM, Professor Doutor Padre Filipe Sungo, durante a Cerimónia de graduação, Beira (Moçambique) Reitor da UCM, Professor Doutor Padre Filipe Sungo, durante a Cerimónia de graduação, Beira (Moçambique)  (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))
África

Reitor da UCM: “transformar o conhecimento em acção concreta para o bem comum”

O Professor Doutor Padre Filipe Sungo, falava na sexta-feira, 5 de setembro na Beira, durante a cerimónia de graduação dos estudantes da Universidade Católica de Moçambique (CM), que frequentaram diferentes cursos ministrados nas Faculdades de Economia e Gestão, Ciências de Saúde e do Instituto de Educação à Distância.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

O acto foi antecedido por uma celebração eucarística presidida pelo Arcebispo da Beira e Magno Chanceler da UCM, Dom Claudio Dalla Zuanna, onde concelebraram vários sacerdotes, participaram membros de Direcção da universidade, colaboradores, docentes, governantes, familiares dos graduados e outros convidados.

Após a celebração, no segundo momento da cerimónia, o Magno Chanceler da UCM sublinhou que a Igreja tem estado a reflectir sobre o papel das universidades católicas, reflexões apresentadas em documentos magisteriais, com ensinamentos que recordam que a UCM não existe apenas para formar profissionais competentes, mas para cultivar homens e mulheres que, iluminados pela fé e pela ciência, se tornem promotores da dignidade humana.

Arcebispo da Beira e Magno Chanceler da UCM, Dom Claudio Dalla Zuanna
Arcebispo da Beira e Magno Chanceler da UCM, Dom Claudio Dalla Zuanna   (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))

Segundo o prelado, os recém-graduados são chamados a ser fermento no meio da sociedade, isto é, levar luz onde há escuridão, verdade onde há mentira, solidariedade onde predomina o individualismo.

Nesta cerimónia de graduação, a Universidade Católica de Moçambique lançou no mercado do emprego 735 profissionais, na sua maioria mulheres, dos quais 2 com nível de doutoramento, 99 mestres e 634 licenciados.

Aos recém-formados, o Reitor, Professor Doutor Padre Filipe Sungo lembrou que pela frente tem um mercado de trabalho exigente e incerto, marcado pela globalização, transformação tecnológica e desigualdades sociais. Ciente disto, o dirigente chamou atenção ao grupo para que estes sejam diferentes, por isso, desafiou-os a transformar o conhecimento em acção concreta para o bem comum.

Cerimónia de graduação dos estudantes da UCM
Cerimónia de graduação dos estudantes da UCM   (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))

Presente na cerimónia, o Edil da Beira, Albano Carige pediu aos graduados a demonstrar e utilizar com humildade os conhecimentos adquiridos, pois Moçambique possui enormes desafios.

Em representação dos graduados, Nelson Moda frisou que o grupo termina o percurso formativo, com conhecimento, qualidade e inovação, preparados para enfrentar os desafios do país.

Assuntos
09 setembro 2025, 09:59
