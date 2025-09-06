Transmissão em directo da cerimónia liturgica de canonização

No domingo, 7 de setembro de 2025 às 10 horas de Roma, o Papa Leão XIV presidirá, na Praça de São Pedro, à celebração eucarística em que serão canonizados os Beatos, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, dois jovens leigos italianos. A celebração será transmitida em direto, via youtube, e não só, com comentário em português. Veja o link e a frequência em ondas curtas.

Vatican News

Eis o link pelo qual acompanhar a emissão direta da Missa a partir das 9.55, hora de Roma, com comentários em português:

https://youtube.com/live/OE1yPGQjdrE

Em Ondas curtas para a África na frequencia de : kHz 15565

e via satelite em SES5

Selos comemorativos dos dois jovens (ANSA)