Transmissão em directo da cerimónia liturgica de canonização

No domingo, 7 de setembro de 2025 às 10 horas de Roma, o Papa Leão XIV presidirá, na Praça de São Pedro, à celebração eucarística em que serão canonizados os Beatos, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, dois jovens leigos italianos. A celebração será transmitida em direto, via youtube, e não só, com comentário em português. Veja o link e a frequência em ondas curtas.

Eis o link pelo qual acompanhar a emissão direta da Missa a partir das 9.55, hora de Roma, com comentários em português: 

 https://youtube.com/live/OE1yPGQjdrE

Em Ondas curtas para a África na frequencia de : kHz 15565 

e via satelite em SES5 

Selos comemorativos dos dois jovens
Selos comemorativos dos dois jovens   (ANSA)

