Transmissão em direto da inauguração do Borgo Laudato Si

Na tarde desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, o Papa Leão XIV desloca-se a Castel Gandolfo para inaugurar o "Borgo Laudato Si", o Laboratório de Alta Formação Ecológica que quer ser um exemplo concreto de aplicação da visão ecológica integral expressa na Encíclica social "Laudato Si" dada à Igreja e ao mundo pelo Papa Francisco em 2015. O evento da inauguração será transmitido em direto com comentário em português. Veja o link.
Acompanhe a transmissão via youtube, a partir das 15.55 (hora de Roma), neste link.
https://youtube.com/live/JidJuOBGpaY
