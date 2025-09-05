Borgo Laudato Si

Transmissão em direto da inauguração do Borgo Laudato Si

Na tarde desta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, o Papa Leão XIV desloca-se a Castel Gandolfo para inaugurar o "Borgo Laudato Si", o Laboratório de Alta Formação Ecológica que quer ser um exemplo concreto de aplicação da visão ecológica integral expressa na Encíclica social "Laudato Si" dada à Igreja e ao mundo pelo Papa Francisco em 2015. O evento da inauguração será transmitido em direto com comentário em português. Veja o link.

Vatican News Acompanhe a transmissão via youtube, a partir das 15.55 (hora de Roma), neste link. https://youtube.com/live/JidJuOBGpaY Escola de Alta Formação " Laudato Si" (AFP or licensors) Outro aspeto do Borgo Laudato Si Borgo Laudato Si Vinha no Borgo Laudato Si (AFP or licensors) Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui