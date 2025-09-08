Moçambique. Tempo da Criação: jovens de Nampula chamados à acção ecológica

Durante dois dias, jovens de Nampula (norte de Moçambique) participaram numa formação sobre educação ambiental promovida pelo Movimento Laudato Si. A iniciativa, realizada no Centro Sociopastoral de Anchilo, juntou 25 jovens de diferentes denominações cristãs. O encontro reforçou a urgência de preservar a biodiversidade e de mudar hábitos para proteger a Casa Comum, em sintonia com o Tempo da Criação celebrado em setembro.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

No sábado e domingo, 25 jovens da Igreja Católica e de outras comunidades cristãs reuniram-se no Centro Sociopastoral de Anchilo, em Nampula, para uma formação sobre educação ambiental. A iniciativa foi coordenada pelo Padre Máximo Robol, missionário comboniano e responsável pelo Círculo Laudato Si, com o objectivo de despertar uma maior consciência ecológica entre a juventude.

Padre Máximo Robol, responsável pelo Círculo Laudato Si em Nampula

A formação teve um carácter ecuménico, integrando jovens de diferentes denominações cristãs, numa partilha de saberes e responsabilidades em defesa da criação. O encontro decorreu no âmbito do Tempo da Criação, que a Igreja celebra todos os anos em setembro, como um apelo a todos os cristãos e pessoas de boa vontade para cuidar da casa comum.

Para Losespe de Carlos Canepuela, a experiência foi relevante: “Aprendemos a olhar o ambiente de forma diferente e a encontrar soluções para reduzir a poluição, começando por nós mesmos”. Já Isidora Jorge destacou o compromisso que leva para a sua comunidade: “Pretendo cuidar do meio ambiente, preservar todas as espécies e começar a mudança na Paróquia de São Francisco Xavier”.

Jovens participantes na sessão de formação ...

O Padre Máximo sublinhou que a formação é apenas o início de um processo mais amplo de sensibilização: “É preciso criar uma cidadania ecológica. Conhecer os problemas, mas também mudar hábitos, porque já não é possível continuar com práticas nocivas ao meio ambiente”. O sacerdote convidou os jovens a participar activamente no movimento Laudato Si, reforçando que “é urgente ouvir o grito da terra e o grito dos pobres”.

O trabalho vai continuar através da animação de grupos paroquiais, casas de formação e catequese, sempre com a missão de difundir práticas de cuidado ambiental. No dia 21 de setembro, a celebração do Tempo da Criação terá um momento especial com um culto ecuménico na Igreja Metodista Unida.

Oiça aqui a reportagem e partilhe