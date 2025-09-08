Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Jovens de Nampula (Moçambique) numa sessão de formação sobre educação ambiental Jovens de Nampula (Moçambique) numa sessão de formação sobre educação ambiental 
África

Moçambique. Tempo da Criação: jovens de Nampula chamados à acção ecológica

Durante dois dias, jovens de Nampula (norte de Moçambique) participaram numa formação sobre educação ambiental promovida pelo Movimento Laudato Si. A iniciativa, realizada no Centro Sociopastoral de Anchilo, juntou 25 jovens de diferentes denominações cristãs. O encontro reforçou a urgência de preservar a biodiversidade e de mudar hábitos para proteger a Casa Comum, em sintonia com o Tempo da Criação celebrado em setembro.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

No sábado e domingo, 25 jovens da Igreja Católica e de outras comunidades cristãs reuniram-se no Centro Sociopastoral de Anchilo, em Nampula, para uma formação sobre educação ambiental. A iniciativa foi coordenada pelo Padre Máximo Robol, missionário comboniano e responsável pelo Círculo Laudato Si, com o objectivo de despertar uma maior consciência ecológica entre a juventude.

Padre Máximo Robol, responsável pelo Círculo Laudato Si em Nampula
Padre Máximo Robol, responsável pelo Círculo Laudato Si em Nampula

A formação teve um carácter ecuménico, integrando jovens de diferentes denominações cristãs, numa partilha de saberes e responsabilidades em defesa da criação. O encontro decorreu no âmbito do Tempo da Criação, que a Igreja celebra todos os anos em setembro, como um apelo a todos os cristãos e pessoas de boa vontade para cuidar da casa comum.

Para Losespe de Carlos Canepuela, a experiência foi relevante: “Aprendemos a olhar o ambiente de forma diferente e a encontrar soluções para reduzir a poluição, começando por nós mesmos”. Já Isidora Jorge destacou o compromisso que leva para a sua comunidade: “Pretendo cuidar do meio ambiente, preservar todas as espécies e começar a mudança na Paróquia de São Francisco Xavier”.

Jovens participantes na sessão de formação ...
Jovens participantes na sessão de formação ...

O Padre Máximo sublinhou que a formação é apenas o início de um processo mais amplo de sensibilização: “É preciso criar uma cidadania ecológica. Conhecer os problemas, mas também mudar hábitos, porque já não é possível continuar com práticas nocivas ao meio ambiente”. O sacerdote convidou os jovens a participar activamente no movimento Laudato Si, reforçando que “é urgente ouvir o grito da terra e o grito dos pobres”.

O trabalho vai continuar através da animação de grupos paroquiais, casas de formação e catequese, sempre com a missão de difundir práticas de cuidado ambiental. No dia 21 de setembro, a celebração do Tempo da Criação terá um momento especial com um culto ecuménico na Igreja Metodista Unida.

Oiça aqui a reportagem e partilhe

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
08 setembro 2025, 11:23
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão