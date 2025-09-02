Serra Leoa - Assassinado um sacerdote

O padre Augustine Dauda Amadu, pároco da Igreja da Imaculdade Conceição, em Kanema, na Serra Leoa, foi morto na noite de 29 para 30 de agosto, por desconhecidos.

Vatican News

Informações da FIDES revelam que, segundo, segundo a polícia serra-leonesa, a esquadra local foi alertada por telefone às 7h45 por um paroquiano, o qual alegou que o padre Amadu tinha sido atacado durante a noite, na sua residência paroquial, por homens armados não identificados. Chegados imediatamente ao local, as autoridades encontraram o corpo sem vida do padre que, segundo a polícia, foi morto entre a duas as três horas da madrugada na noite de 29 para 30 de agosto. Os investigadores revelaram que os agressores entraram pela janela, mas não disseram se houve ou não roubo em casa.

O motivo do homicídio permanece obscuro e nenhum suspeito foi detido até ao momento. No entanto, vários paroquianos e líderes religiosos prestaram declarações aos investigadores para tentar esclarecer o crime.

O Padre Amadu era muito querido pela sua disponibilidade e amabilidade. Ativo entre os jovens e as famílias carenciadas, os seus sermões contra a corrupção e o crime granjearam-lhe um profundo respeito, mas também, segundo os paroquianos, inimigos em certos meios.

Kenema é a capital da província oriental da Serra Leoa, bem como do distrito com o mesmo nome. A área - refere ainda a FIDES - tem registado nos últimos tempos um forte aumento de crimes violentos, como assaltos à mão armada e agressões, que estão a minar a segurança das comunidades locais.