Rádio Maria em Cabo Verde sofre avultados danos

Rádio Nova de Maria - à direita, o diretor editorial, P. Valter de Pina.

O temporal que se abateu sobre Cabo Verde, deixou a ilha de São Vicente num grande cenário de destruição, centenas de famílias desalojadas, comércios que perderam praticamente tudo, edifícios públicos parcialmente destruídos, carregando um número de 8 mortos e alguns desaparecidos. A Rádio Maria em Cabo Verde não foi poupada e sofreu danos avultados, resultado da tempestade Erin com fortes chuvas, trovoadas e relâmpagos, na noite de 11 de Agosto, sendo a ilha de São Vicente a mais atingida.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

Para o director, a Emissora encontra-se na fase de levantamento dos prejuízos. Processadores, emissores, computadores e retransmissores no Monte Verde, todos inativos. A emissão parcial não favorece o país, revela o Frei Valter de Pina.

Oiça

A ideia segundo o responsável é fazer chegar ao Governo caboverdiano um relatório bem como um projecto com vista à superação das perdas.

O director reconhece a falta que faz a emissão da Rádio, mas, acredita que o tempo vai ditar o seu recomeço.

Oiça

Para a Rádio Maria chegou há meses algum material como antenas parabólicas e outros instrumentos, mas está tudo ainda por instalar, refere o Frei Valter. O mesmo lembra que a Rádio Maria em Portugal realizou uma campanha chamada de “Maria Tom” a favor da Emissora Irmã em Cabo Verde. Neste momento de algum aperto a chegada dessa ajuda é importante.

Oiça

A Rádio Maria em Cabo Verde integra a Família Mundial da Rádio Maria e emite uma programação totalmente especializada em conteúdos religiosos católicos.