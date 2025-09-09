Rádio Maria em Cabo Verde sofre avultados danos
Rádio Nova de Maria - Cabo Verde
Para o director, a Emissora encontra-se na fase de levantamento dos prejuízos. Processadores, emissores, computadores e retransmissores no Monte Verde, todos inativos. A emissão parcial não favorece o país, revela o Frei Valter de Pina.
A ideia segundo o responsável é fazer chegar ao Governo caboverdiano um relatório bem como um projecto com vista à superação das perdas.
O director reconhece a falta que faz a emissão da Rádio, mas, acredita que o tempo vai ditar o seu recomeço.
Para a Rádio Maria chegou há meses algum material como antenas parabólicas e outros instrumentos, mas está tudo ainda por instalar, refere o Frei Valter. O mesmo lembra que a Rádio Maria em Portugal realizou uma campanha chamada de “Maria Tom” a favor da Emissora Irmã em Cabo Verde. Neste momento de algum aperto a chegada dessa ajuda é importante.
A Rádio Maria em Cabo Verde integra a Família Mundial da Rádio Maria e emite uma programação totalmente especializada em conteúdos religiosos católicos.
