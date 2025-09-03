Catequistas da Arquidiocese da Beira celebram o seu Jubileu

Padre Sílvio Anovo: Missa por ocasião do Jubileu dos catequistas na arquidiocese da Beira

A Missa por ocasião do Jubileu diocesano dos catequistas na Beira (centro de Moçambique) teve lugar no domingo, 31 de agosto, dia em que também se encerrava em Moçambique, a III Semana de Catequese.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Vários catequistas estiveram nesta celebração que foi antecedida por uma procissão e passagem pela Porta Santa na Sé Catedral.

A Missa foi presidida pelo Padre Sílvio Anovo, e nela concelebraram vários sacerdotes. Na sua alocação, o Padre Sílvio chamou atenção com relação ao perigo da selectividade e exclusão na Igreja, algo que não pode ser característico num catequista ou num cristão, pois Deus acolhe a todos.

Outra lição deixada pelo presidente da celebração é a simplicidade do catequista, uma pessoa que não deve correr atrás dos bens materiais, sendo ainda humilde, pois o orgulho afugenta os amigos.

A III Semana Nacional de Catequese teve como lema” Catequista testemunha de Fé”, teve como centro de reflexão o Credo de Niceia, que completa 1700 anos. Para Irmã Rita, coordenadora da Comissão da catequese na Beira, esta semana ajudou no aprofundamento do “credo”, o carimbo espiritual.

Tal como aconteceu na Arquidiocese da Beira, várias dioceses de Moçambique celebraram no último domingo o Dia Diocesano do Catequista.

