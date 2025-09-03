Catequistas da Arquidiocese da Beira celebram o seu Jubileu
Rogério Maduca – Beira, Moçambique
Vários catequistas estiveram nesta celebração que foi antecedida por uma procissão e passagem pela Porta Santa na Sé Catedral.
A Missa foi presidida pelo Padre Sílvio Anovo, e nela concelebraram vários sacerdotes. Na sua alocação, o Padre Sílvio chamou atenção com relação ao perigo da selectividade e exclusão na Igreja, algo que não pode ser característico num catequista ou num cristão, pois Deus acolhe a todos.
Outra lição deixada pelo presidente da celebração é a simplicidade do catequista, uma pessoa que não deve correr atrás dos bens materiais, sendo ainda humilde, pois o orgulho afugenta os amigos.
A III Semana Nacional de Catequese teve como lema” Catequista testemunha de Fé”, teve como centro de reflexão o Credo de Niceia, que completa 1700 anos. Para Irmã Rita, coordenadora da Comissão da catequese na Beira, esta semana ajudou no aprofundamento do “credo”, o carimbo espiritual.
Tal como aconteceu na Arquidiocese da Beira, várias dioceses de Moçambique celebraram no último domingo o Dia Diocesano do Catequista.
