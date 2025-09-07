Inaugurada a maternidade São Lucas da Universidade Católica de Moçambique
Rogério Maduca – Beira, Moçambique
Na ocasião, o Dom Claudio falou do duplo papel fundamental que possui: o primeiro, é que será um espaço de ensino e prática clínica, o segundo é de ser um espaço de serviço à comunidade, especialmente às mulheres grávidas.
Ainda de acordo com o Magno Chanceler, por meio desta maternidade a UCM quer dar testemunho de que ela não existe apenas para transmitir ciência.
Encantado com as instalações, o Ministro da saúde manifestou a intenção de reintroduzir o conceito de “Maternidade modelo”, por esta possuir condições de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos.
A ideia de um Hospital-Escola sempre esteve entre os grandes objectivos da UCM, assente em dois pilares fundamentais: formar profissionais de saúde em contextos reais de prática clínica e servir, com humanidade, a população, disse o Reitor.
A construção desta maternidade resulta do apoio da CUAMM e posteriormente, da Fundação Martalive ETS. Intervindo na ocasião, o representante da CUAMM referiu que a inauguração destas instalações significa enfrentar juntos os desafios mais relevantes para a saúde pública, melhorar a assistência neonatal e das mães, reduzindo desta maneira a mortalidade infantil. E o representante da Martalive ETS, explicou que a entrega da maternidade representa a concretização de um desejo da Marta, uma italiana que faleceu vítima de um câncer.
Em nome da comunidade de Chipangara, a Senhora Sara Francisco agradeceu a Universidade por ampliar os serviços na unidade sanitária com a construção da maternidade, destacando ainda os benefícios que esta irá oferecer.
Importa referir que, com a inauguração desta maternidade, ampliam-se os serviços fornecidos pelo Centro de Saúde São Lucas da Universidade Católica de Moçambique, localizada num dos bairros da cidade da Beira, e irá beneficiar cerca de 18 mil famílias.
