Inaugurada a maternidade São Lucas da Universidade Católica de Moçambique

Integrada no Centro de saúde São Lucas da Faculdade de Ciências de Saúde, esta maternidade foi inaugurada na quinta-feira na Beira, por Ussene Hilário, Ministro da Saúde em Moçambique, acto testemunhado pela direcçao da Universidade Católica de Moçambique, com destaque para o Arcebispo da Beira e Magno Chanceler, Dom Claudio Dalla Zuanna, o Reitor, Professor Doutor Padre Filipe Sungo, governantes, parceiros, estudantes e membros da comunidade.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Na ocasião, o Dom Claudio falou do duplo papel fundamental que possui: o primeiro, é que será um espaço de ensino e prática clínica, o segundo é de ser um espaço de serviço à comunidade, especialmente às mulheres grávidas.

Ainda de acordo com o Magno Chanceler, por meio desta maternidade a UCM quer dar testemunho de que ela não existe apenas para transmitir ciência.

Dom Claudio Dalla Zuanna e parceiros da Maternidade São Lucas
Encantado com as instalações, o Ministro da saúde manifestou a intenção de reintroduzir o conceito de “Maternidade modelo”, por esta possuir condições de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos.

A ideia de um Hospital-Escola sempre esteve entre os grandes objectivos da UCM, assente em dois pilares fundamentais: formar profissionais de saúde em contextos reais de prática clínica e servir, com humanidade, a população, disse o Reitor.

A construção desta maternidade resulta do apoio da CUAMM e posteriormente, da Fundação Martalive ETS. Intervindo na ocasião, o representante da CUAMM referiu que a inauguração destas instalações significa enfrentar juntos os desafios mais relevantes para a saúde pública, melhorar a assistência neonatal e das mães, reduzindo desta maneira a mortalidade infantil. E o representante da Martalive ETS, explicou que a entrega da maternidade representa a concretização de um desejo da Marta, uma italiana que faleceu vítima de um câncer.

Algumas instalações da recém-inaugurada maternidade São Lucas
Em nome da comunidade de Chipangara, a Senhora Sara Francisco agradeceu a Universidade por ampliar os serviços na unidade sanitária com a construção da maternidade, destacando ainda os benefícios que esta irá oferecer.

Importa referir que, com a inauguração desta maternidade, ampliam-se os serviços fornecidos pelo Centro de Saúde São Lucas da Universidade Católica de Moçambique, localizada num dos bairros da cidade da Beira, e irá beneficiar cerca de 18 mil famílias.

