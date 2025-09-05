Frei António Mbuku é o novo Provincial dos Frades Menores Capuchinhos em Angola

Frei António Miguel Mbuku foi eleito novo Ministro Provincial da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Angola, durante o III Capítulo Ordinário da Província, realizado de 24 a 31 de agosto, na cidade de Luanda, sob o lema: “Redescobrir e Repropor os Valores da Vida Fraterna”.

Com 55 anos de idade, Frei Mbuku assume a liderança da Província com o compromisso de servir os irmãos e a Igreja, respondendo com fidelidade e dinamismo aos desafios pastorais e comunitários da Ordem no país.

“O serviço da evangelização necessita de meios e de esforço conjunto”, afirmou o novo Ministro Provincial, sublinhando a importância da colaboração entre todos os frades e demais membros da comunidade.

A nova equipa do Conselho provincial inclui: o Frei Eurico, como Vigário Provincial/1º Conselheiro, Frei Barnabé, 2º Conselheiro, Frei Lukondo, 3º Conselheiro e Frei Inácio, 4º Conselheiro.

O Capítulo, que reuniu os frades de diversas fraternidades capuchinhas espalhadas por Angola, foi também enriquecido com a presença de Dom Kryspin Dubiel, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé. Em sua intervenção, o representante do Papa destacou a importância do Capítulo como momento privilegiado de reflexão e renovação espiritual.

“O Capítulo é uma ocasião propícia para renovar, em cada frade da Ordem, o desejo de fidelidade à vossa identidade carismática. É um tempo de recordar quem sois e quais são os traços fundamentais do vosso estilo de vida”, afirmou Dom Dubiel, encorajando os frades a perseverarem na vivência da fraternidade, da pobreza evangélica e do serviço missionário.

O III Capítulo Ordinário reforçou a necessidade de uma presença capuchinha cada vez mais próxima do povo, sobretudo dos mais pobres e marginalizados, em fidelidade ao carisma franciscano de São Francisco de Assis.

Com a eleição de Frei António Miguel Mbuku, inicia-se um novo ciclo de liderança, marcado pelo desejo de aprofundar os valores da vida fraterna, da missão e da comunhão, pilares fundamentais da espiritualidade capuchinha.

O novo Superior dos Frades Capuchinho em Angola nasceu aos 10 de julho de 1970 em M’Banza-Vinda, Município da Damba/Uíje.

Em 1987 ingressou no Seminário Capuchinho, São Lourenço de Brindes, Camabatela/ Cuanza Norte. De 1991 a 1994 concluiu a Filosofia no Seminário Maior Arquidiocesano do Sagrado Coração de Jesus, Luanda.

Fez o noviciado em 1991 e professou aos 19 de agosto de 1992, na Paróquia de São José Operário, Negage/Uíje. Aos 02 de agosto de 1998 fez a sua profissão perpétua na Paróquia Nª. Srª. de Fátima, Luanda.

De 1994 a 1998 estudou Teologia na Tangaza College University, em Nairobi/Quénia. Foi ordenado Diácono, aos 14 de agosto de 1998, na Paróquia de N.ª Srª. de Fátima, Luanda, pelo Dom Anastácio Kahango, Bispo Auxiliar de Luanda. Na mesma Paróquia, foi ordenado Sacerdote aos 04 de junho de 2000, por Dom Francisco da Mata Mourisca, “in memória”, Bispo do Uíje.

Frei Mbuku trabalhou nas missões em Abidjan, Costa do Marfim, Ambriz e M’Banza Kongo, onde foi Guardião e Vigário Paroquial das respectivas Fraternidades. Actualmente é o Guardião da Fraternidade de Fátima e Vigário Paroquial de Nª. Srª. de Fátima. Igualmente, é Secretário da Conferência dos Superiores Maiores Capuchinhos em África Ocidental e Central.

