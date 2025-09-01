Moçambique: Dom Osório Citora empossado como novo Bispo da diocese de Quelimane

Milhares de fiéis reuniram-se este domingo, 31 de agosto, na Sé Catedral de Quelimane para a primeira Missa e empossamento de Dom Osório Citora Afonso como novo Bispo da Diocese. A cerimónia contou com a presença de bispos, sacerdotes, religiosas, autoridades civis e governamentais. Entre cânticos e discursos, destacou-se o apelo do novo Bispo à humildade e ao serviço, valores que quer ver crescer na Igreja e na sociedade.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

A Diocese de Quelimane viveu neste domingo um momento histórico de fé, comunhão e esperança com a tomada de posse e a celebração da primeira missa de Dom Osório Citora, nomeado recentemente pelo Santo Padre. A Sé Catedral encheu-se de cor e alegria com milhares de fiéis, autoridades eclesiásticas, religiosas, missionárias e governamentais que marcaram presença na celebração solene.

Na sua homilia, Dom Osório deixou uma mensagem clara e mobilizadora: “Queremos que o Reino de Deus cresça, queremos que a Igreja cresça, queremos que cada homem cresça.” Assumindo a humildade e o serviço como pilares do seu ministério episcopal, destacou que a Palavra de Deus é “lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos”, chamando todos os cristãos a viverem com mansidão e espírito de entrega.

Com gestos de profunda simbologia, recordou o beijo à terra dado no dia da sua chegada, sinal de amor pelo povo e pela história marcada por mártires e missionários que regaram aquela Diocese com fé e vida. Sublinhou que quer caminhar lado a lado com todos, servindo “como Cristo que lavou os pés dos discípulos”.

Dom Osório Citora inicia a sua missão em Quelimane com o coração aberto à humildade e à entrega

A solenidade contou também com intervenções de relevo. O Governador da Zambézia saudou o novo Bispo em nome da população da província, desejando-lhe saúde e sucesso no serviço pastoral, e destacou o papel da Igreja na promoção da paz, da moral social e do desenvolvimento humano. Já em representação da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom João Carlos felicitou Dom Osório e assegurou o apoio dos bispos do país, realçando que a sua nomeação é “um sinal da presença de Deus que nunca abandona o seu povo”.

A celebração insere-se no contexto do Ano Jubilar da Esperança, conferindo ainda maior significado ao momento. Entre cânticos de alegria, testemunhos de fé e mensagens de encorajamento, a Diocese de Quelimane celebrou não apenas a chegada do novo pastor, mas também a renovação do compromisso missionário de toda a comunidade.

Com esta nomeação e posse, a Igreja em Moçambique reafirma o seu caminho de comunhão, unidade e serviço ao povo de Deus. Dom Osório Citora inicia a sua missão com o coração aberto à humildade e à entrega, convidando todos a caminharem juntos no espírito do Evangelho.

