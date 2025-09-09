Dom Constantino inaugura novo local de culto da Paróquia São Pedro Claver
Rogério Maduca – Beira, Moçambique
Na ocasião, Dom Constantino, Bispo Auxiliar da Beira, disse que um novo local de culto não é mais uma obra humana, é sim uma obra do Espírito Santo que conduz a sua Igreja. A inauguração deste espaço, na área do posto administrativo de Inhamizua, deve lembrar que a Igreja, não são paredes, são as pessoas quando testemunham a fé.
Nesta celebração, onde aproximadamente 50 fiéis foram confirmados na sua fé, o Prelado explicou que o crisma oferece o dom da sabedoria, fortaleza, coragem para viver como discípulos de Cristo.
Não são as vestes que justificam o seu crescimento na fé, disse ainda Dom Constantino, acrescentando que é o modo de viver e coragem de testemunhar o Evangelho fora das quatro paredes da igreja, pois já não são simples membros da paróquia, devem ajudar a edificar a comunidade.
