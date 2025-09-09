Busca

Bispo Auxiliar da Beira, Dom António Constantino, durante as confirmações na Paróquia São Pedro Claver Bispo Auxiliar da Beira, Dom António Constantino, durante as confirmações na Paróquia São Pedro Claver  (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))
África

Dom Constantino inaugura novo local de culto da Paróquia São Pedro Claver

A inauguração do Salão da Paróquia, novo local de culto e oração da Paróquia São Pedro Claver, na arquidiocese da Beira (centro de Moçambique), decorreu neste domingo, 7 de setembro, numa celebração onde cerca de 50 fiéis foram confirmados na fé, recebendo o sacramento do crisma.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Na ocasião, Dom Constantino, Bispo Auxiliar da Beira, disse que um novo local de culto não é mais uma obra humana, é sim uma obra do Espírito Santo que conduz a sua Igreja. A inauguração deste espaço, na área do posto administrativo de Inhamizua, deve lembrar que a Igreja, não são paredes, são as pessoas quando testemunham a fé.

Inauguração do novo local de culto da Paróquia São Pedro Claver
Inauguração do novo local de culto da Paróquia São Pedro Claver   (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))

Nesta celebração, onde aproximadamente 50 fiéis foram confirmados na sua fé, o Prelado explicou que o crisma oferece o dom da sabedoria, fortaleza, coragem para viver como discípulos de Cristo.

Não são as vestes que justificam o seu crescimento na fé, disse ainda Dom Constantino, acrescentando que é o modo de viver e coragem de testemunhar o Evangelho fora das quatro paredes da igreja, pois já não são simples membros da paróquia, devem ajudar a edificar a comunidade.

Assuntos
09 setembro 2025, 12:22
