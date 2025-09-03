Lusofonias. Citações desafiantes

‘A leitura faz mal à ignorância’ – eis uma das citações que li diversas vezes ao longo dos últimos tempos. Dei-me ao trabalho de ir escrevendo algumas das frases que mais me provocaram. E o resultado é este. Agora que estamos em pleno mês de agosto, férias em boa parte do mundo, acho oportuno partilhar frases que me marcam e me obrigam a aprofundar convicções de cidadania responsável. Confesso que nem sempre consegui descobrir o autor, mas guardo a beleza e profundidade do que foi escrito.

Tony Neves, em Roma, para Vatican News

Estas citações dão a volta ao mundo, pois aparecem em publicações de toda a espécie, desde teses doutorais a redes sociais. Deduzi o seu valor não pelo local onde as encontrei, mas pela beleza que em mim provocou e pela profundidade de sentido que trazem.

‘Quando chegamos para uma reconciliação trazemos não uma faca mas uma agulha de costura’ – Provérbio dos Camarões.

‘Fazer planos a longo prazo é uma ousadia a que a grande maioria foi perdendo o direito. Fomos expulsos do futuro’ – Mia Couto, Moçambique.

‘Depois do naufrágio consumado, todos sabiam o que fazer para evitar este acidente trágico’ – Provérbio de Itália.

‘’O que impede o boi de pular a cerca não é o arame farpado, mas o bom pasto e o bom trato’ – Provérbio do Brasil.

‘A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda’ – Mário Quintana

‘O lixo é para colocar no contentor, mas infelizmente algumas pessoas não cabem lá!’ – anónimo

‘O cérebro é uma coisa maravilhosa. Todas as pessoas deviam ter um!’ – anónimo

‘-O que fazes na vida? – Sou traficante de órgãos. – Meu Deus, não tens coração?! – Isso foi uma crítica ou uma encomenda?!’ – anónimo

‘Faço tão pouco desporto que, se alguém me vir um dia a correr, corra também. Algo grave se está a passar!’ – anónimo

‘As tartarugas conhecem as estradas melhor que os coelhos ‘- Khahil Gibran

‘Não se engorda a cabra no dia de levá-la ao mercado!’ – Provérbio da Rep.Centro Africana

‘Ninguém vale por aquilo que sabe, mas porque aquilo que faz com aquilo que sabe!’ – anónimo

‘Estamos numa autoestrada para o inferno climático, com o pé no acelerador’ – António Guterres, ONU, Discurso de Abertura na COP 27, Egito, 7.11.22.

‘Os protótipos da capacidade de síntese são os marmoristas dos cemitérios, nos epitáfios: nome, datas de nascimento e morte, foto – e já está!’ .

‘Ao invés de levar os homens a Deus, Francisco traz Deus aos homens ‘ – Pedro Abrunhosa

‘As vidas são como as garrafas de vinho: quando estão vazias não valem nada!’

‘Um bom pregador tem de saber subir ao púlpito, estar no púlpito e descer do púlpito’ – Domingo Silva Araújo.

‘Selvagem não é aquele que vive na natureza. Selvagem é aquele que a destrói!’ – anónimo.

‘Há problemas que correm mais depressa que as soluções. É uma tragédia!’ – anónimo.

‘Inteligência sem ambição é como pássaro sem asas’ – Salvador Dali.

‘Somos brilhantemente criativos, mas também brilhantemente destrutivos’ – Marilyn Robinson (‘Absence of Mind’)

‘O peixe engana-se sempre quando pensa que o pescador vem libertá-lo’ – anónimo.

‘As Jornadas Mundiais da Juventude (Lisboa 2023) foram a maior concentração de amor que alguma vez vi’ – Marisa

‘Educar não é cortar asas, é orientar o voo’ – anónimo.

‘Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a viver como irmãos ‘ – Martin Luther King.

‘Tu, Senhor, fazes tudo! Eu faço o resto!’ – Giorgio la Pira.

‘As pessoas são como os tapetes: às vezes precisam de ser sacudidas’ – Mario Sergio Cortella.

‘A esperança é um bem de primeira necessidade’ – Cardeal Tolentino Mendonça.

E, prestando homenagem ao Papa Francisco, que nos deixou há quatro meses, volto a citá-lo: ‘a Igreja governa-se com a cabeça e o coração, não com as pernas!’.

Escolhi estas citações, como poderia ter escolhido muitas outras. Fizeram-me pensar muito e achei que não devia guardar tanta sabedoria só para mim…Que cresçamos todos com elas!

