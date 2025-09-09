CEAST - Quatro Dioceses concluem celebrações do Jubileu de Ouro

Quatro Dioceses da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe - CEAST - concluem as celebrações dos 50 anos de existÊncia com apelo à esperança e à reconciliação nacional. Trata-se das Dioceses de Sumbe, Saurimo, Menongue e Ondjiva.

Anastácio Sasembele - Luanda

As celebrações jubilares de ouro das dioceses de Sumbe, Saurimo, Menongue e Ondjiva todas pertencentes à Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) — chegaram ao fim, assinalando os 50 anos da sua criação, ocorrida em 1975 por decreto do Papa Paulo VI. O jubileu teve como tema central a esperança, em sintonia com o Jubileu da Esperança que a Igreja celebra em todo o mundo.

A Diocese de Ondjiva foi a última a encerrar o ciclo comemorativo, com uma missa solene realizada no dia 31 de Agosto. A celebração foi presidida por Dom Pio Hipuniaty, bispo da diocese, e concelebrada por vários prelados da CEAST.

Na homilia, Dom Pio Hipuniaty fez memória dos principais marcos da história da Igreja Diocesana de Ondjiva, desde os seus primórdios até os desafios pastorais actuais. O prelado destacou o papel evangelizador da diocese no contexto sociopolítico da região, realçando a dedicação de missionários e leigos na promoção da fé, educação e justiça social ao longo das últimas cinco décadas. Sublinhou ainda o crescimento das vocações e a perseverança das comunidades cristãs, mesmo em tempos difíceis, como o período de guerra e instabilidade política.

Novos sacerdotes no ano dos jubileus

As festividades jubilares foram enriquecidas com a ordenação de sete novos sacerdotes, sinal da vitalidade da diocese, bem como com a realização de um simpósio que reflectiu sobre o significado e o impacto dos 50 anos de missão evangelizadora da Igreja local. O evento coincidiu simbolicamente com os 50 anos da independência de Angola, que serão celebrados no próximo dia 11 de Novembro.

Durante o simpósio, Dom Dionísio Hisilenapo, bispo da Diocese do Namibe e natural da Diocese de Ondjiva, fez um apelo à reconciliação nacional. O prelado manifestou preocupação com o clima de divisão que ainda persiste no país, sublinhando que a verdadeira reconciliação vai além da assinatura dos acordos de paz de 2002.

"Trata-se de um processo contínuo, que exige humildade, grandeza de espírito e compromisso com a verdade e a justiça", afirmou Dom Hisilenapo. Como exemplo da falta de reconciliação, o Bispo apontou os debates parlamentares, que, segundo ele, "têm sido marcados por discursos carregados de ódio, muitas vezes proferidos perante o silêncio cúmplice de deputados mais experientes".

Participantes na Missa de encerramento do Jubileu de Ouro da Diocese de Ondjiva

As celebrações jubilares encerram-se assim com um forte apelo à esperança, à unidade e à renovação da missão da Igreja em Angola, num momento em que o país se prepara para comemorar meio século de independência, ainda marcado por desafios sociais, políticos e espirituais.

