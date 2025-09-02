Cabo Verde: Filhas do Sagrado Coração de Maria terminam Capítulo
Nita Santos - Cabo Verde
Durante a reunião, a religiosa Antónia Maria Nunes de Barros foi reeleita ao cargo de Superiora da Congregação em Cabo Verde tendo a Irmã Alexandra Maria Gomes Martins sido escolhida como assistente. Esta equipa tem quatro anos para orientar as comunidades nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão e Sal.
Para a Irmã Antónia, o Capítulo foi um tempo de graça e bênção, à causa do Reino. Uma missão que diz abraçar de coração.
Muitos os desafios a enfrentar em relação ao número reduzido de religiosas, de vocações, assim como o sustento da Província, admite a Superiora.
Este Capítulo Provincial decorreu sob o lema: “Testemunha de uma esperança que transforma”.
Para novembro está agendada uma Assembleia para a eleição de religiosas distritais para as Dioceses de Santiago e Mindelo.
Neste Ano da Esperança, esta família religiosa foi reforçada e caminha segundo indicações do Fundador Aloys Kobes.
As Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Maria estão em todas as Dioceses do Senegal, na Guiné Bissau e em Cabo Verde, onde chegaram em 1976, a convite do Bispo Dom Paulino Évora.
