Cabo Verde: Filhas do Sagrado Coração de Maria terminam Capítulo

“Testemunha de uma esperança que transforma” foi o lema do VI Capítulo Provincial da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria, em Cabo Verde. A reunião teve lugar, na ilha de Santiago, de 25 a 29 de agosto 2025 e reconfirmou no cargo de Superiora Provincial para mais quatro anos a Irmã Antónia de Barros que será coadjuvada pela Irmã Alexandra Martins.

Nita Santos - Cabo Verde

Durante a reunião, a religiosa Antónia Maria Nunes de Barros foi reeleita ao cargo de Superiora da Congregação em Cabo Verde tendo a Irmã Alexandra Maria Gomes Martins sido escolhida como assistente. Esta equipa tem quatro anos para orientar as comunidades nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antão e Sal.

Para a Irmã Antónia, o Capítulo foi um tempo de graça e bênção, à causa do Reino. Uma missão que diz abraçar de coração.

Muitos os desafios a enfrentar em relação ao número reduzido de religiosas, de vocações, assim como o sustento da Província, admite a Superiora.

Este Capítulo Provincial decorreu sob o lema: “Testemunha de uma esperança que transforma”.

Para novembro está agendada uma Assembleia para a eleição de religiosas distritais para as Dioceses de Santiago e Mindelo.

Neste Ano da Esperança, esta família religiosa foi reforçada e caminha segundo indicações do Fundador Aloys Kobes.

Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Maria, juntamente com o Cardeal Dom Arlindo.

As Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Maria estão em todas as Dioceses do Senegal, na Guiné Bissau e em Cabo Verde, onde chegaram em 1976, a convite do Bispo Dom Paulino Évora.