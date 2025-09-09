Cabo Verde - EU Católica promove curso sobre Literacia Digital

Teve início segunda feira, 1 de setembro de 2025, e vai até ao dia 13, na Escola Universitária Católica, na ilha cabo-verdiana de Santiago, um curso gratuito de “Aperfeiçoamento Pré-Superior Caminhos para o Sucesso Académico”, pensado especialmente para os novos estudantes de Ciências da Educação, da Infância e da Família.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

O objectivo segundo a direcção é apoiar estudantes com Literacia Digital e Uso das Plataformas de Aprendizagem.

A formação que terá sessões presenciais e online em horário pós-laboral e de forma gratuita até 13 de setembro, vai ajudar cerca de 80 estudantes, na sua maioria futuros formandos, a desenvolver competências básicas em TIC e a se prepararem para utilizar com confiança a plataforma de aprendizagem Moodle.

As sessões estão a decorrer em simultâneo, com alternância de docentes, e a receção por parte dos estudantes tem sido extremamente positiva, refere a direcção.

Com esta acção, a EU Católica reforça o seu compromisso com uma educação centrada no estudante, criando condições desde o primeiro momento para que todos possam alcançar o sucesso académico, já fez saber a EU Católica no facebook da Instituição.

A Direcção informa nas redes sociais que as matriculas para o curso de Ciências da Educação, da Infância e da Família, ainda estão abertas, sobrando poucas vagas.