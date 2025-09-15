Dom Constantino preocupado com consumo excessivo de álcool e drogas pelos jovens
Rogério Maduca – Beira, Moçambique
É necessário dizer ‘não’ ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, um ‘não’ que deve ainda ser extensivo à violência e ao ódio, e dizer ‘sim’ à construção de uma sociedade fraterna, sublinhou Dom António Constantino.
“Precisamos dizer ‘não’ ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas que matam muitos dos nossos jovens, e dizer ‘sim’ à vivência da cruz, ‘sim’ à solidariedade, ‘sim’ à justiça, ‘sim’ à paz, ‘sim’ à construção de uma sociedade fraterna”, reiterou o Bispo Auxiliar da Beira.
E sobre o Sacramento da Confirmação, o prelado explicou que esta é a participação no Pentecostes da Igreja, e que ao receber os dons do Espírito Santo, os crismandos tornam-se testemunhas de Cristo.
Por isso, devem ser capazes de anunciar Cristo, diante das adversidades que afectam a sociedade actualmente, onde precisa-se de discípulos da reconciliação.
