África

Dom Constantino preocupado com consumo excessivo de álcool e drogas pelos jovens

Dom António Constantino, Bispo Auxiliar da Beira (centro de Moçambique), manifestou a sua preocupação durante a Missa a que presidiu neste domingo, 14 de setembro, na Paróquia São João Baptista – Matacuane, cidade da Beira, onde mais de 180 fiéis, na sua maioria jovens, receberam o sacramento da confirmação.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

É necessário dizer ‘não’ ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, um ‘não’ que deve ainda ser extensivo à violência e ao ódio, e dizer ‘sim’ à construção de uma sociedade fraterna, sublinhou Dom António Constantino.

“Precisamos dizer ‘não’ ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas que matam muitos dos nossos jovens, e dizer ‘sim’ à vivência da cruz, ‘sim’ à solidariedade, ‘sim’ à justiça, ‘sim’ à paz, ‘sim’ à construção de uma sociedade fraterna”, reiterou o Bispo Auxiliar da Beira.

Confirmações na Paróquia São João Baptista, Matacuane, cidade da Beira
E sobre o Sacramento da Confirmação, o prelado explicou que esta é a participação no Pentecostes da Igreja, e que ao receber os dons do Espírito Santo, os crismandos tornam-se testemunhas de Cristo.

Por isso, devem ser capazes de anunciar Cristo, diante das adversidades que afectam a sociedade actualmente, onde precisa-se de discípulos da reconciliação.

15 setembro 2025, 13:23
