Beira - Caritas Diocesana proporciona kits de auto-emprego a jovens

Esta acção insere-se na implementação do projecto “Construindo Comunidades Resilientes através do Empoderamento Profissional de Jovens”. A entrega teve lugar na quinta-feira, 11 de Setembro, na cidade da Beira, e foi testemunhada por familiares dos beneficiários.

Segundo Lino Miguel, representante da Caritas Diocesana da Beira, os beneficiários, na sua maioria mulheres, foram seleccionados nas paróquias e nos diferentes bairros da cidade da Beira, uma acção que tem sido desenvolvida, desde 2022, com o apoio da CAFOD, e que já resultou na formação de mais de 200 jovens.

Na ocasião, o Vigário Episcopal da Caridade na Arquidiocese da Beira, P. Maurício Bolzon, recordou que a juventude em Moçambique enfrenta vários desafios; um deles é a busca por um emprego, por isso, os kits entregues aos jovens tornam-se não a solução, mas oportunidade para colmatar as dificuldades.

Os beneficiários agradeceram e reconhecem o impacto do projecto nas suas vidas, pois esta formação permitiu uma aprendizagem e empoderamento, disse o representante dos formandos, acrescentando que o grupo irá usar o conhecimento adquirido com responsabilidade e compromisso.

Ao todo, foram 67 os jovens que receberam kits de auto-emprego, sendo 17 formados em canalização, 13 em construção civil, 15 em electricidade instaladora, 11 em culinária e igual número no curso de serralharia civil. A Caritas espera que estes, ao nível comunitário, partilhem os seus conhecimentos e experiências com outros jovens, incluindo a criação de novos postos de emprego, contribuindo deste modo para o empoderamento juvenil e para o desenvolvimento da comunidade.

