Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja em Angola comprometida com o cuidado do meio ambiente e promoção da paz Igreja em Angola comprometida com o cuidado do meio ambiente e promoção da paz 
África

Igreja em Angola comprometida com ecologia integral e promoção da paz

A Igreja em Angola já vive intensamente o “Tempo da Criação”, um período ecuménico que vai de 1 de setembro a 4 de outubro, data em que se celebra São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. Este tempo especial aberto no dia 1 de Setembro, data em que se celebrou a X Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, é uma oportunidade para renovar a relação com Deus, com o próximo e com a Terra – a casa comum.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

A Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação, organismo da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), lidera as acções alusivas a este período. A Comissão propõe várias iniciativas pastorais, formativas e ambientais, incentivando todas as dioceses, paróquias, comunidades e fiéis a viverem de forma activa este tempo de compromisso ecológico.

Na missa de abertura, o Padre Celestino Epalanga, Secretário Executivo da Comissão, destacou na homilia a importância de pequenos gestos que podem fazer uma grande diferença no cuidado com o meio ambiente. Segundo o sacerdote, atitudes simples como o uso racional da água, a separação do lixo, o combate ao desperdício e a plantação de árvores são sinais concretos de conversão ecológica, especialmente significativos durante este período.

O tema do Tempo da Criação 2025,  "Sementes de Paz e Esperança", propõe uma profunda reflexão sobre o papel dos cristãos na promoção da paz ambiental num mundo marcado por crises ecológicas, sociais e climáticas. As alterações climáticas, a degradação ambiental e a perda da biodiversidade afectam especialmente os mais pobres, e exigem uma resposta urgente e solidária.

Leonor de Freitas, coordenadora do capítulo da “Laudato Si” em Angola, sublinhou o profundo sentido espiritual e prático desta época. Ela explicou que, além das celebrações litúrgicas e momentos de oração, estão previstas acções comunitárias concretas, como campanha de limpeza, campanhas de sensibilização ambiental e formações sobre ecologia integral, inspiradas na Encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco.

Floresta "Laudato Sì" em Moçâmedes, uma iniciativa da CEAST
Floresta "Laudato Sì" em Moçâmedes, uma iniciativa da CEAST

Durante o Tempo da Criação, igrejas, comunidades, grupos e famílias são chamadas a celebrar, reflectir, agir e comprometer-se com a justiça ecológica e climática, num esforço conjunto de protecção da Casa Comum. O momento é também uma oportunidade para aprofundar a espiritualidade ecológica, reforçando a corresponsabilidade de todos na preservação do planeta.

O apelo da CEAST é claro: que cada cristão em Angola se sinta parte activa deste movimento global de fé e acção, assumindo o compromisso com uma ecologia integral e promovendo a paz com a Criação.

Oiça aqui a reportagem e partilhe

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
10 setembro 2025, 16:57
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão