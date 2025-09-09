Angola - Encerra-se a peregrinação de 2025 ao Santuário da Muxima

Encerrou-se neste domingo, 7 de setembro, mais uma tradicional Peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora da Muxima, sob o lema: “Com Maria, peregrinemos na esperança”. Milhares de fiéis idos de várias partes do país e da diáspora reuniram-se em oração e reflexão neste que é considerado o maior centro de devoção mariana em Angola.

Anastácio Sasembele - Luanda

A Missa solene de encerramento foi presidida por Dom Tonito Xavier Mwananoua, Bispo Auxiliar de Maputo (Moçambique), especialmente convidado para dirigir a celebração eucarística. Na sua homilia, o prelado moçambicano destacou a importância espiritual da Muxima como local de encontro com Deus, onde a fé se entrelaça com a esperança do povo angolano.

“Este é um lugar de bênçãos, onde o itinerário da nossa fé se renova, alimentado pela esperança viva de um povo que caminha com Maria ao encontro de Cristo. Que esta peregrinação tenha sido uma experiência de luz, para que cada um de nós possa continuar como verdadeiro discípulo de Jesus ao longo da vida”, disse Dom Mwananoua.

O bispo também aproveitou para encorajar os peregrinos, neste ano jubilar, a "recomeçarem com confiança e humildade", deixando-se guiar pelo exemplo de Maria, modelo de fé e obediência.

Vigília de oração no Santuário da Muxima durante a peregrinação

Tendas de peregrinos no Santuário da Muxima

Entre os milhares de peregrinos que participaram da celebração, muitos manifestaram-se renovados espiritualmente. Para muitos, a peregrinação à Muxima é mais do que um acto religioso; é uma experiência transformadora.

“Viemos cansados da jornada, mas saímos com os corações cheios de luz e esperança. Sentimos a presença viva de Deus e de Nossa Senhora em cada passo, em cada oração, em cada partilha. Foi uma experiência de fortalecimento da fé e de renovação interior”, partilharam alguns peregrinos.

Outros relataram graças recebidas e curas espirituais, reforçando o valor da caminhada como uma verdadeira expressão de fé do povo angolano.

A multidão de peregrinos

O Santuário de Nossa Senhora da Muxima está localizado na vila da Muxima, no município da Quissama, província do Icolo e Bengo, pertencente à Diocese de Viana. É considerado o maior centro de peregrinação católica em Angola e um dos mais importantes da África Austral.

A palavra "Muxima", em kimbundu, significa "coração", e o santuário é, de facto, o coração espiritual de milhões de angolanos. A devoção a Nossa Senhora da Muxima remonta ao século XVI, com a chegada dos missionários portugueses. A actual igreja, construída em 1599, é uma das mais antigas do país e foi declarada Património Histórico-Cultural Nacional. Desde então, a Muxima se tornou um local privilegiado para manifestações de fé, súplicas, agradecimentos e encontros com Deus.

Durante a peregrinação anual, que acontece tradicionalmente no primeiro fim-de-semana de setembro, milhares de fiéis se deslocam a pé, de carro ou em caravanas organizadas para cumprir promessas, participar das celebrações e renovar sua fé.

