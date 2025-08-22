Uma experiência maravilhosa a levar para partilhar com os outros
Dulce Araújo - Vatican News
São muitos os cabo-verdianos estes dias em peregrinação a Roma, vindos, particularmente, da ilha de Santiago e do Fogo. De entre eles está a Laurinda Rodrigues da Moura, professora aposentada, catequista. Veio integrada num grupo de 16 peregrinos de várias paróquias da ilha de Santiago: Nossa Senhora de Fátima, São Palo Apóstolo, São Salvador do mundo, e um casal cabo-verdiano residente em Coimbra.
A estada em Roma foi uma experiência maravilhosa de todos os pontos de vista: da fé, da visita aos lugares históricos, das pessoas que, graças a Deus, encontraram e que ajudaram a resolver os problemas logísticos iniciais e às quais não cessa de agradecer.
Laurinda considera-se privilegiada e nem consegue acreditar que pôde estar em Roma, participar na catequese semanal do Papa, ouvir o nome da sua Diocese, visitar as Basílicas papais, através as Portas Santas. E das palavras do Papa, o que retém? "Vamos amar cada um de coração."
Como membro da Associação de Professores Católicos, evoca a finalidade do organismo, salientando o auxílio aos padres.
Oiça aqui a emoção com que partilha a sua experiência como peregrina em Roma.
Fotos - Marisa Costa
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui