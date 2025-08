Tor Vergata aguarda a Vigília do Jubileu dos Jovens com o Santo Padre

Transmissão direta da Vigília do Jubileu dos Jovens com o Papa

Grande expetativa, em Tor Vergata (Roma) para a Vigília do Jubileu dos Jovens com o Papa Leão XIV. A Vigília em que o Papa responderá a perguntas dos jovens, haverá uma Liturgia da Palavra e Adoração Eucarística, será precedida, antes da chegada do Santo Padre, pela chamada Ante-Vigília, com muita animação artística, testemunhos, reflexões. Pode-se acompanhar tudo via youtube com comentário em português. Veja os links.

Dulce Araújo - Vatican News Os mais de 500 mil jovens, vindos de várias partes do mundo, começaram a afluir à grande esplanada de Tor Vergata, na periferia sul de Roma, já a partir das 15 horas e lá passarão a noite, prontos para participar também domingo de manhã na Missa de encerramento do Jubileu dos Jovens, presidida pelo Papa Leão XIV que para lá voltará de novo. O desenvolvimento destes dois grandes momentos do Jubileu dos Jovens pode ser acompanhado via Youtube com comentários em português. Veja os links. Siga os eventos com comentário em português nos seguintes links Youtube: Sábado 2 de Agosto 2025 Pré-Vigília do Jubileu dos Jovens, 2 de agosto de 2025 Horário (hora de Roma) das 16.50 às 19.30 https://www.youtube.com/live/YxWyMxAxu-w Vigília Jubileu dos Jovens – 2 de agosto de 2025, com o Papa Leão XIV Horário (hora de Roma) das 20.20 às 21.45 https://www.youtube.com/live/apqn6gLIeCc Dom 3 de Agosto 2025 Jubileu dos Jovens - Santa Missa e Angelus, 3 de agosto de 2025, Papa Leão XIV Horário (hora de Roma) das 8.50 às 11.00 https://www.youtube.com/live/No8TR4gmRVA