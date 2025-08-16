Tranmissão ao vivo da Missa e da oração do Angelus
Neste domingo, 17 de agosto de 2025, o Papa Leão XIV preside, às 9.30, à celebração liturgíca no Santuário Santa Maria della Rottonda, na Diocese de Albano, sudoeste de Roma. A seguir, ao meio dia, rezará a oração do Angelus, na Praça da Liberdade, em frente do Palácio Apostólico, em Castel Gandolfo. Pode seguir as emissões, ao vivo, nos links seguintes, via you tube.
Vatican News
17 Agosto
Missa presidida pelo Papa Leão XIV em Albano
https://www.youtube.com/watch?v=45kIbuxAb74
Oração do Angelus em Castel Gandolfo
https://www.youtube.com/watch?v=QWuWG484iRM
16 agosto 2025, 19:10