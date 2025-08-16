Santuário de Santa Maria della Rotonda em Albano

Tranmissão ao vivo da Missa e da oração do Angelus

Neste domingo, 17 de agosto de 2025, o Papa Leão XIV preside, às 9.30, à celebração liturgíca no Santuário Santa Maria della Rottonda, na Diocese de Albano, sudoeste de Roma. A seguir, ao meio dia, rezará a oração do Angelus, na Praça da Liberdade, em frente do Palácio Apostólico, em Castel Gandolfo. Pode seguir as emissões, ao vivo, nos links seguintes, via you tube.

Vatican News 17 Agosto Missa presidida pelo Papa Leão XIV em Albano https://www.youtube.com/watch?v=45kIbuxAb74 Oração do Angelus em Castel Gandolfo https://www.youtube.com/watch?v=QWuWG484iRM