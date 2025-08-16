Busca

Santuário de Santa Maria della Rotonda em Albano Santuário de Santa Maria della Rotonda em Albano 
África

Tranmissão ao vivo da Missa e da oração do Angelus

Neste domingo, 17 de agosto de 2025, o Papa Leão XIV preside, às 9.30, à celebração liturgíca no Santuário Santa Maria della Rottonda, na Diocese de Albano, sudoeste de Roma. A seguir, ao meio dia, rezará a oração do Angelus, na Praça da Liberdade, em frente do Palácio Apostólico, em Castel Gandolfo. Pode seguir as emissões, ao vivo, nos links seguintes, via you tube.

Vatican News 

17 Agosto

Missa presidida pelo Papa Leão XIV em Albano

https://www.youtube.com/watch?v=45kIbuxAb74

Oração do Angelus  em Castel Gandolfo

https://www.youtube.com/watch?v=QWuWG484iRM

16 agosto 2025, 19:10
