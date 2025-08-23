Angola: Sociedade civil pede cancelamento do jogo entre Argentina e Angola
Anastácio Sasembele – Luanda, Angola
O jogo, marcado para celebrar os 50 anos da independência de Angola, está orçado em mais de 11 milhões de dólares norte-americanos. De acordo com as entidades signatárias, esse montante é considerado desproporcionado face à actual realidade social e económica do país.
Na carta, as organizações apelam à responsabilidade social dos envolvidos, argumentando que os recursos destinados ao evento poderiam ser melhor aplicados em áreas prioritárias, como saúde, educação, combate à pobreza e acesso à água potável — sectores nos quais muitos angolanos ainda enfrentam sérias carências.
“Num contexto em que milhões de cidadãos vivem em situação de extrema vulnerabilidade, com acesso limitado a serviços básicos, consideramos inaceitável a utilização de recursos públicos para financiar um jogo de exibição”, afirmou Florindo Chivucuti, um dos subscritores do documento.
O Director da Friends of Angola esclarece também as razões que os levaram a recorrer aos órgãos e entidades internacionais para o cancelamento do amistoso.
As organizações também sublinham que, embora reconheçam o valor simbólico do desporto e o prestígio internacional de figuras como Leonel Messi, iniciativas desse tipo devem ser ponderadas com responsabilidade, especialmente num país que enfrenta sérios desafios socioeconómicos.
Até o momento, nem a Associação de Futebol da Argentina nem Leonel Messi se pronunciaram publicamente sobre o apelo. E o assunto já mereceu destaque na imprensa Argentina
O amistoso tem gerado debate dentro e fora de Angola, com opiniões divididas entre os que vêem o evento como uma oportunidade de projecção internacional para o país e os que o consideram um gasto injustificável num momento de crise.
