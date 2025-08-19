Busca

Diocese de Saurimo encerra Jubileu de Ouro com Ordenações diaconais e sacerdotais Diocese de Saurimo encerra Jubileu de Ouro com Ordenações diaconais e sacerdotais 
África

Diocese de Saurimo encerra jubileu com ordenações e apelos à conversão

Criada em 10 de agosto de 1975 com a Bula Ut apostolicum do Papa Paulo VI, a diocese de Saurimo (em Abgola) integra o grupo de quatro dioceses da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) que este ano celebram o jubileu dos 50 anos de existência, nomeadamente Sumbe, Saurimo, Menongue e Ondjiva.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

A Missa solene de encerramento das Bodas de Ouro teve lugar no domingo 17/8 e foi testemunhada por vários bispos da CEAST, incluindo a pessoa do Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Kryspin Dubiel.

O pastor da diocese, Dom José Manuel Imbamba, fez saber na ocasião, que pela história moderna, os cristãos são hoje convidados, a soltar o egoísmo, o ódio a inveja, rancor, tribalismo e o preconceito no sentido de trabalhar para uma verdadeira conversão que devolva a dignidade de filhos e filhas de Deus aos que a perderam nos vícios.

Milhares de fiéis na celebração do jubileu de ouro da diocese de Saurimo

A celebração marcada pelo entusiasmo e esperança dos fiéis de Saurimo, e não só, foi coroada coma ordenação de novos obreiros para a vinha do Senhor, trata-se de dois sacerdotes e três diáconos.

Dirigindo-se aos novos sacerdote e diáconos o arcebispo de Saurimo disse que ser padre não é assumir um protagonismo próprio no interior da Igreja de Cristo, mas sim ser participativo no amor sacerdotal com Cristo que se doa em resgate da humanidade.

Aos recém-ordenados diáconos, Dom Imbamba exortou a estarem sempre preparados para responder positivamente sempre que forem solicitados para pregar o evangelho.

Elevada ao posto de arquidiocese metropolitana com a Bula Quandoquidem accepimus do Papa Bentro XVI, em 12 de abril de 2011, tendo como sufragâneas as dioceses do Dundo e Luena, a diocese de Saurimo, capital da província da Lunda-Sul, tem como Catedral dedicada a Nossa Senhora da Assunção.

Momentos das celebrações dos 50 anos da diocese de Saurimo

Daniel Félix Neto, governador da província da Lunda-Sul, em representação do governo angolano, disse no final da Missa, que o jubileu dos 50 anos da diocese de Saurimo representa maturidade dos cristãos na província que dirige, e enquanto cristão católico, o governante ressaltou, por outro lado, a importância do jubileu como um momento especial de graça e de renovação espiritual.

Diocese de Saurimo: "coraçoes ao alto, pés em marcha"
