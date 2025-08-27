Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Mons. Nshole (CENCO) e representantes da ECC envolvidas, com as igrejas cristãs e outras religiões, no processo de diálogo nacional na RDC Mons. Nshole (CENCO) e representantes da ECC envolvidas, com as igrejas cristãs e outras religiões, no processo de diálogo nacional na RDC  (ANSA)
África

RD Congo. Roteiro das confissões religiosas para a paz no País

A 25 de agosto, a Conferência Episcopal Nacional do Congo (CENCO), a Igreja de Cristo no Congo (ECC), a Plataforma das Confissões Religiosas no Congo e a Coligação Inter-religiosa pela Nação (CIN), apresentaram o seu guião para uma saída dos conflitos que sangram a República Democrática do Congo há mais de trinta anos. O objetivo é "restaurar a paz, a coesão nacional, a convivência pacifica, bem como consolidar o direito democrático". Este plano está estruturado em quatro etapas principais.

Xavier Sartre – Cidade do Vaticano

As confissões religiosas presentes na República Democrática do Congo (RDC) estão a unir esforços para promover o regresso à paz e à harmonia no país, marcado por trinta anos de conflito armado. Na segunda-feira, 25 de agosto, apresentaram um roteiro em Kinshasa, culminando em várias iniciativas lideradas por várias entidades religiosas nacionais. Houve, naturalmente, consultas com a Igreja Católica e as igrejas protestantes, no âmbito da Iniciativa do Pacto Social para a Paz e a Boa Convivência na RDC e na Região dos Grandes Lagos, bem como da Iniciativa para a Paz e a Reconciliação, proposta pela Plataforma das Denominações Religiosas do Congo, e da Iniciativa para uma Consulta de Paz Inclusiva para a Reconciliação e a Unidade Nacional Sustentável na RDC, da Coligação Inter-religiosa pela Nação.

Este guião final, também elaborado depois de várias reuniões técnicas com o gabinete do Presidente da República, foi submetido ao Chefe de Estado "para uma saída holística e sustentável do trágico ciclo de conflitos armados", "visando restaurar a paz, a coesão nacional, a convivência e a consolidação do direito democrático", refere o comunicado. O roteiro está estruturado em quatro etapas principais.

Criar um clima propício ao diálogo

Antes de tudo, o objetivo é criar um clima propício ao diálogo. Para tal, será organizado um "mês de paz" para acalmar as tensões através de atividades espirituais e esforços de advocacia. Será celebrado um "serviço ecuménico nacional" em todo o país, incluindo nas zonas sob o controlo do M23, um dos principais grupos rebeldes presentes no leste da RDC. A intenção é desafiar "as práticas culturais e comportamentais nocivas" e promover um ambiente pacífico "baseado na fraternidade, solidariedade, respeito mútuo, cooperação intercomunitária e bom entendimento cívico".

Quanto às actividades de advocacia, estas centram-se, entre outras coisas, na implementação concreta de um cessar-fogo, no apoio a acções humanitárias em favor dos deslocados internos e no desengajamento dos grupos armados.

Convidados os especialistas e políticos

São então previstos dois diálogos. O primeiro, denominado "diálogo de especialistas", visa estabelecer "as bases racionais, objetivas e técnicas do futuro Pacto Social para a Paz" na RDC. Académicos, investigadores, pensadores e intelectuais são convidados a expressar as suas opiniões sobre questões como a governação social e económica, a gestão ambiental e dos recursos naturais, as questões da identidade, da justiça e dos direitos humanos. O segundo diálogo, "ponto culminante do processo", tal como descrito no comunicado, será estruturado em torno de dois eixos.

O primeiro visa "obter consenso entre os atores políticos e as forças vitais da nação" em torno das iniciativas anteriores lideradas pelas religiões. O segundo consiste, nada mais, nada menos, na realização de reuniões políticas com o objetivo de alcançar "um compromisso político patriótico, em prol de soluções holísticas e duradouras para as causas profundas desta crise multifacetada que persiste desde a independência em 30 de junho de 1960".

As diversas confissões religiosas especificam que este diálogo reunirá "num quadro técnico estruturado e seguro" a maioria, a oposição não armada e a oposição armada, a sociedade civil, as autoridades consuetudinárias e tradicionais, a diáspora e os intelectuais, com base no regime de quotas. As conclusões destes diálogos entre peritos e políticos serão submetidas solenemente ao Presidente da República.

Interpelada a Comunidade Internacional

Finalmente, como a crise congolesa envolve vários Estados estrangeiros, o roteiro prevê uma conferência internacional sobre a paz na região dos Grandes Lagos, bem como outra reunião focada no financiamento da reconstrução da RDC. Cabe agora ao Presidente Tshisekedi "tomar medidas estatais o mais rapidamente possível para lançar oficialmente este processo de paz nacional e inclusivo". As confissões religiosas apelam também aos parceiros internacionais para que apoiem a implementação deste roteiro de forma sincera e construtiva.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
27 agosto 2025, 13:22
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão