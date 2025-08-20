Nigéria: Religiosas apostam na formação em cuidados a pessoas com traumas

Religiosas nigerianas reuniram-se recentemente na Fundação Lux Terra, em Abuja, para uma formação especializada em Cuidados Informados sobre Traumas. Este programa foi organizado para as religiosas sob os auspícios da Conferência Nigeriana das Religiosas Contra o Tráfico de Pessoas e foi orientado pelo Padre George Ehusani, fundador da Fundação Lux Terra; o Padre Richard Ehusani, diretor do Instituto Psicoespiritual da Lux Terra, e as respectivas equipas.

Ir. Theresa Ani, CM

A formação começou com os palestrantes a sensibilizarem para as realidades atuais de insegurança, terrorismo, violência e pobreza na Nigéria e como estas questões impactam todos os nigerianos. Muitas pessoas trazem consigo experiências traumáticas sem sequer se aperceberem. Por outro lado, aqueles que têm consciência do seu trauma, muitas vezes não sabem como iniciar o processo de cura.

Lidar com traumas em sobreviventes

Uma parte significativa da formação centrou-se na identificação de traumas, na compreensão da sua importância na vida de uma pessoa e na sensibilização para o trauma. As religiosas tiveram a oportunidade de avaliar e processar os seus próprios traumas pessoais. Foram também dotadas de competências básicas para lidar com traumas em sobreviventes e potenciais vítimas de tráfico de sres humanos.

Os debates abordaram amplas categorias de trauma, perturbação de stress pós-traumático (PSPT) e a importância da resiliência. As participantes aprenderam diversas competências, incluindo primeiros socorros psicológicos e arte-terapia. A arte-terapia, como meio de expressão, permite que as pessoas expressem sentimentos que podem não conseguir expressar verbalmente. As irmãs dedicaram-se a desenhar, projetar ou pintar para expressar as suas experiências, iniciando assim o seu processo de cura. Outras competências essenciais incluíram a escuta ativa, a empatia, o cultivo de um sentido de gratidão independentemente dos desafios da vida, a compaixão e a comunicação eficaz.

Depois da formação, as religiosas expressaram que não só adquiriram competências fundamentais, como também adquiriram uma compreensão mais profunda da interligação entre a mente, o corpo e o espírito. Salientaram que os seres humanos são uma integração complexa de células, elementos fisiológicos, emocionais e psicológicos a trabalhar em harmonia. Para alcançar a saúde, a plenitude e o bem-estar ideais, os seres humanos precisam de operar em equilíbrio.

Religiosas em sessão de formação sobre cuidados a pessoas com traumas, na Fundação Lux Terra, da Nigéria

Pessoas curadas, curem pessoas

À medida que as religiosas regressam ao seu apostolado com sobreviventes de tráfico humano e pessoas vulneráveis, sentem-se mais afirmadas no seu chamamento e missão. Reconhecem o elo vital entre a religião, a espiritualidade e os contextos socioculturais envolvidos no cuidado e na cura do trauma. A famosa citação de Lux Terra ressoa profundamente: Pessoas curadas, curem pessoas.

No final, a Conferência Nigeriana das Religiosas Contra o Tráfico de Pessoas reafirmou o seu compromisso de criar um ambiente de apoio onde os sobreviventes se possam sentir em casa. As Irmãs comprometeram-se ainda a defender uma maior atenção aos programas pós-trauma, aconselhamento contínuo e apoio holístico aos sobreviventes.