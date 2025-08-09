RDC - Incerteza nas negociações com o M23

Apesar do acordo de paz assinado entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, e do assinado entre a RDC e o M23, a população de Kivu do Norte e do Sul continua a ser maltratada pelo grupo guerrilheiro que ocupa vastas áreas dessas duas províncias no leste do país desde o início do ano.

Vatican News

De acordo com o último relatório enviado à Agência Fides pela ACMEJ (Associação contra o Mal e para a Gestão da Juventude), esses acordos não estão, por enquanto, a ser cumpridos. E as cidades de Bukavu e Goma, assim como aldeias conquistadas pelo M23 e os seus aliados continuam a estar ocupadas. E “se alguém não participa do Salongo (atividade comunitária forçada nas manhãs de sábado), é brutalmente espancado", afirma o relatório.

Os acordos mencionados são o assinado em Washington em 27 de junho entre a RDC e Ruanda e o acordo de princípio entre a RDC e o movimento M23, assinado em Doha (Catar) em 19 de julho. Este último deveria resultar num acordo definitivo, mas, de momento, existem alguns obstáculos. Segundo uma autoridade do Qatar catariana, as discussões em andamento em Doha "estão a demorar mais do que o previsto".

Como parte do acordo alcançado no Qatar, as duas partes concordaram desenvolver um pacote de medidas, com vista num acordo de paz abrangente a ser assinado até 18 de agosto.