Profissão perpétua de Irmã Ana Mutita, arcebispo Dom Inácio apela à santidade

A Paróquia de Santa Isabel, em Nampula, norte de Moçambique, acolheu neste domingo, 24 de agosto, a profissão perpétua da Irmã Ana Maria Caetano Mutita, das Filhas do Coração Imaculado de Maria. Na Missa presidida por Dom Inácio Saúre, a nova consagrada agradeceu emocionada a todos os que a acompanharam no seu caminho vocacional, enquanto a Superiora-Geral da Congregação, Irmã Magda Joaquim Lázaro, destacou o carisma da instituição e apelou à fidelidade ao Evangelho.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

A Arquidiocese de Nampula celebrou neste domingo, 24 de agosto, a profissão perpétua da Irmã Ana Maria Caetano Mutita, das Filhas do Coração Imaculado de Maria, numa Missa solene presidida pelo Arcebispo, Dom Inácio Saúre, na Paróquia de Santa Isabel, em Nampula.

Na homilia, Dom Inácio destacou a universalidade da salvação e a beleza da vida consagrada como dom de Deus à Igreja. O Arcebispo recordou que todos os povos são chamados à santidade e sublinhou que os votos de castidade, pobreza e obediência “não podem ser vividos de forma fragmentada”. Dirigindo-se à Irmã Ana, exortou-a a perseverar com coração inteiro no seu “sim definitivo a Deus”.

Momento solene da prostração na profissão da Ir. Ana Maria Caetano Mutita, FCIM

Emocionada, a nova consagrada dirigiu palavras de gratidão a todos os que a acompanharam ao longo do seu percurso vocacional:

“Tenho consciência de que se cheguei hoje a este dia tão esperado, foi pela bondade de Deus, que me seduziu, me chamou e me consagrou. Ser consagrada não é mérito humano, mas dádiva divina.”

A Irmã Ana agradeceu de modo particular aos pais, familiares, formadoras, Irmãs da Congregação e comunidade paroquial de Santa Isabel, que a ajudaram a responder com generosidade ao chamamento. Também dirigiu palavras de reconhecimento ao Arcebispo, aos sacerdotes e ao grupo coral pela presença e apoio.

Irmã Ana Maria Caetano Mutita, na sua profissão perpétua em Nampula

“Hoje inicia uma nova etapa na história da minha vida, que requer de mim responsabilidade e fidelidade. Não será fácil, mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Rezem por mim e eu também rezarei por vós”, concluiu.

Na mesma celebração, a Superiora-Geral da Congregação, Irmã Magda Joaquim Lázaro, destacou o carisma das Filhas do Coração Imaculado de Maria, fundadas por Dom José dos Santos Garcia, primeiro bispo de Porto Amélia (actual Pemba).

“O nosso carisma é o serviço universal de caridade, com especial atenção aos mais necessitados. A consagração da Irmã Ana é um sinal de esperança para toda a Igreja”, afirmou.

A Superiora-Geral agradeceu ao Arcebispo pela presidência da celebração, ao pároco e comunidade de Santa Isabel pela preparação e acolhimento, e dirigiu-se à nova professa perpétua:

“Querida Irmã Ana, bendizemos o Senhor contigo pelo ‘sim’ definitivo que pronunciaste. Inicia-se agora uma nova etapa da tua vida consagrada, de maior entrega e busca pela perfeição evangélica. Que o Coração Imaculado de Maria continue a ser o teu refúgio e guia.”

Em clima de profunda alegria, a família da Irmã Ana também partilhou palavras de acção de graças:

“O Senhor dignou-se visitar a nossa família. Hoje celebramos com jubilosa alegria os votos perpétuos da nossa irmã, filha e amiga tão querida. O seu testemunho discreto e firme ensinou-nos a viver na fé. Damos graças a Deus pelo dom da sua vida e vocação, convictos de que Aquele que começou nela a boa obra há-de completá-la até ao dia de Cristo Jesus” (cf. Fl 1,6).

Recordando o Salmo 23 como força espiritual da consagrada, “O Senhor é meu pastor, nada me faltará”, a família sublinhou que a sua entrega definitiva é fruto da misericórdia divina:

“Apesar da nossa pequenez, Deus escolheu uma de entre nós para a sua missão. Por isso, elevamos a Ele o nosso sincero agradecimento e profunda gratidão.”

O momento foi vivido com alegria por toda a comunidade, que expressou a sua comunhão espiritual e apoio à nova consagrada. A celebração encerrou-se com cânticos em língua local, como sinal de festa e unidade.

