Dom José Imbamba participa pela CEAST na 20ª Plenária do SECAM em Kigali

20ª Assembleia Plenária Ordinária do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (SECAM), em Kigali

O arcebispo de Saurimo e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom José Manuel Imbamba, participa na plenária do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (SECAM) que reflete, na capital ruandesa Kigali os desafios pastorais da Igreja em África

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

A partir de Kigali, a capital do Ruanda, o Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom José Manuel Imbamba, destacou a participação de Angola e São Tomé na 20ª Assembleia Plenária Ordinária do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (SECAM), evento que decorre de 30 de Julho a 4 de Agosto de 2025.

“A participação da CEAST neste evento reflete o compromisso com a caminhada conjunta da Igreja em África. Fazermos parte deste caminhar juntos que estamos a empreender no espírito do Sínodo”, afirma o Presidente da CEAST.

Bispos da CEAST refletem, na capital ruandesa Kigali, os desafios pastorais da Igreja em África

O enviado da Igreja de Angola e São Tomé e Príncipe ao evento trienal do SECAM reforça que “a presença da CEAST na Assembleia é natural, uma vez que é membro do simpósio com plenos direitos e deveres”.

Dom Imbamba, afirmou, igualmente que “a Plenária é também eletiva, e está previsto para sábado 2/8, o processo de eleição da nova direção que vai orientar os destinos do SECAM nos próximos três anos”.

Participação da CEAST reflete compromisso com a caminhada conjunta da Igreja em África

Para o representante de Angola e São Tomé e Príncipe ao evento que reúne representantes de todas as Conferências Episcopais Católicas de África, “esta fase representa uma oportunidade para a Igreja africana se reorganizar com foco missionário".

